ANA I ZVEZDAN OČI U OČI! Otvorili dušu, progovorili o PROBLEMIMA u stvarnom svetu, Ćurčićeva zbog njegove izjave završila u SUZAMA

Ana Ćurčić gostovala je u radio-emisiji Filipa Cara "Delegati", a Zvezdan Slavnić doneo je odluku da prekine njeno gostovanje kad je u razgovor istakla da misli da je on nikad nije ni voleo.

- Ne mogu, ali se na to pripremam. To mi je pošto je on deo mene - rekla je Ana.

- Samo ja da nastavim deo kad je rekla da je nisam voleo, mogu samo da kažem da sam ja nju više voleo nego ona mene i tu stojim. To što se desilo ne opravdava da može da izgovori tako nešto. Ako može da pročešlja svoju glavu i da rako nešto izgovori, meni govori da ona ne zna šta priča. Moja dela prema njoj su bila više nego drugarska, gde sam mogao ne znam šta da mi se desi da bih njoj pokazao koliko je volim, a pogotovo za ozbiljnije stvari. Ovo što kaže da je nisam voleo je tako užasna laž, da se ja sad pitam da li je ona mene volela. Može da kaže da sam stoka i kreten. Ja ne mogu da prihvatim tvoje mišljenje, jer su ovo tvoja mišljenja, da nisam pokazao empatiju, a ja je pokazujem svaki dan. Govoriš da te nisam voleo toliko, ja to tebi isto mogu da kažem. Ti kažeš da si 15 godina bila u paklu, ja kažem da sam živeo prelepo - pričao je Zvezdan.

- Mi smo imali prelepe i preružne trenutke - rekla je Ana.

- Ti si govorila da je ovo naš život 15 godina. Ti kad izgovoriš nešto ne računa se jer si ti povređena. Ja ne mogu da prihvatim da si ti mogla da kažeš da te ja nisam voleo - dodao je Slavnić.

- Ja imam pravo da kažem kako se osećam, a tebi zbog toga nije prijatno. Da sam ja tebi uradila ovo što si ti meni, da li bi smatrao da te ja volim na način na koji si mislio? Treba da zanemariš muško ženski odnos - govorila je Ana.

- Ne mogu, ako stavim na tas otkako smo bili deca, onda ja sam sebe pitam šta sam ja radio pored tebe tolike godine. Kad stavim toliku količinu svega što smo prošli i ljubavi, ovo se desilo, došla si i ja sam momentalno stao. Sad si rekla da je to okej, a juče si me ispljuvala. Jedan dan je kako pričamo, sutra je drugačije. Da li ti mene pitaš da li sam se zavozao? Neka sam prolupao, ali to nema veze. Ja sam stao sa vezom, nije mi bilo normalano jer znam kako te gledam. Šta god da ima znam šta si ti meni i koji si mi prioritet, možda zvuči kontradiktorno, ali to je tako. Šta treba da se desi da bi ti verovala da sam te ja voleo? Suludo je što ovo izgovaram - nastavio je Zvezdan.

- Vas dvoje toliko ne biste smeli da se hvatate za reči, možda sam ja kriv što ste mi gost - dodao je Car.

- Ja sam mislila da me voliš bezuslovno kao ja tebe, Zvezdane - rekla je Ana.

- Ja nisam seo i pomišljao da li me voliš, nego sam govorio da ne radiš to jer možeš da me izgubiš. Ja sam radio neke stvari i pokazao sam joj, ne mogu da objasnim, us*ano nam se dešavalo kad je trebalo da bude normalno. Stalno se neka problematika dešavala i borili smo se sa tim i to se konstantno dešavalo, možda nas je vraćalo i jačalo, ali nismo dobili sami sebe nikad za ovo vreme da odanemo od svim i da uživamo neko vreme. Ja sam sa njom želeo dete najviše na svetu - pričao je Zvezdan.

- Zar ti nisi rekao da ti imaš Saru, a ja svoju decu? - pitala je Ana. - Nemoj da pričaš jer ideš negde gde ne treba da se ide, jer znam šta treba da kažem posle. Treba da izgovoriš reč koju si meni izgvorila da ti je to najveća životna greška, a ne ovo da izgovaraš. Ja sam se pomerio, neću da joj prilazim i neću da pravim pritisak na nju. Kad bude htela da priča sa mnom otvoreno i iskreno onda neka dođe, ako ne bude htela i to ću da ispoštujem. Ne mogu da se ne upalim kad su pitanja, sve je na njoj. Ja nemam ništa i pokušaću što više da aminujem, ali ja jednostavno nemam kočnicu. Ona je meni bila životna kočnica, a sad me boli uvo da li će nešto da mi se desi, nemam tu kočnicu. Kaže da je doživela malu smrt, ja to znam, kao da je dete izgubila, meni sad nije dobro. Svako se leči drugačije, ja sedim ovde i mogu samo da istrčim. Pustite mene... Ja ne znam šta da radim, jedino da zapušim uši kad priča. Prišao sam joj da joj bude lakše i bezbolnije. Ona još nije svesna da je ovde, a ja ne znam šta da kažem jer šta god reko ne valja, a ja sa živcima nisam okej. Neću joj prilaziti, neću dati da joj neko povisi, ali sklonću se. Meni je žao jer znam da ona ne može sama bez mene da sklopi sama kako treba jer mora da priča sa mnom, jedino da ne želi to, a onda prihvatam. Ako želiš da sklopiš kockice moraš da pričaš sa mnom, jer ja nju vrlo dobro znam. Sve se kosi jedno sa drugim i sve deluje kontradiktorno. Nije spremna sad, razumem tek je sedam dana i zato ću da pustim i molim je pred svima da ne donosi zaključke bez mene. Jesam uradio šta sam uradio, polupan sam, zavozao sam se i sad je ona došla i sad sam tek polupan i u nekom svom - poručio je Slavnić.

- Došla je ovde, ja sam nešto stopirao i uradiću šta god da njoj bude, ali mora da priča. Ako si došla samo da izbaciš sve iz sebe ja to razumem, ali onda imam pravo da kažem nešto. Ako si došla da raščivijaš onda treba da pričaš sa mnom o tim stvatima baš da ti to ne bude na pameti jer bih iste sekundi dao život da se tvoj nastavi - nastavio je Slavnić.

