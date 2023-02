VELIKO PRIZNANJE ZVEZDANA SLAVNIĆA! Kontroverzni zadrugar konačno otkrio zbog čega se POMIRIO S ANĐELOM: "Malo mi se..."

iskren do srži!

Zvezdan Slavnić je otvorio dušu Zoricom Marković o svom odnosu prema Ani i Anđeli, a onda je otkrio zašto se pre par dana pomirio ponovo sa mlađašnom Crnogorkom.

- Juče sve ono sa malom. Jesi videla malu? Ona je rukom ovako jako udarila o staklo. Dolazim u sobu i kažem baš je udarila rukom! Ona odgovara puno je gledala Dalilu! Sinoć si došla zbog mene da me spasiš, a onda sam trebao da se raspravljam sa njom. Ti nemaš empatiju! Do juče sam bio sa njom, a sada dete udarilo ruku. Ispalo je kao da me je boleo ku*ac šta je bilo sa njom - počeo je Zvezdan izlaganje.

- Bilo bi glupo da se kunem da bi mi verovao. Ti si trenutno najomraženiji lik u Srbiji, evo zašto. Prevario si ženu, odjavio malu, otišao vratio se, ne znaš gde ćeš. Logično po meni po svetu ne, mala spava ceo dan, od onoliko planova ona tebi saopšti da neće da bude više sa tobom, ti ćutiš i bilo je to najpametnije. Ona je tri verzije iznela vašeg odnosa, sve ide na tvoju adresu. Ona vrti svoju priču. Htela je da je svi napadnemo da bude žrtva a to joj nije uspelo. Ti i Ana komunicirate normalno, a onda mala izjavljuje da će se boriti za tebe. A pre 15 dana je rekla da će roditi dete sebi ovaj čovek me ne zanima, rodiću ga sebi. Moraš da definišeš sve - rekla je Zorica.

- Ja sam definisao sa malom nemam ništa, rekao sam joj sve što sam joj reko. Ona menja mišljenje svaki sekund, neću da čačkam da ne bi došlo do onoga od juče. Neka sam ja najomraženiji. Meni nije poenta da ja Anu spustim a da se ja uzdignem - rekao je Zvezdan.

- Zašto si ti Ana došla ovde?! Zašto? - rekla je Zorica.

- Ja sam se ljubio sa njom bilo je polu,polu. Malo iz inata, a malo mi se ljubilo sa malom - priznao je Zvezdan.

- Na tebe se sve svalilo, mala se ne izjašnjava - dodala je Zorica.

- Ja te znam ko si, ali zašto si došla. Ako hoćeš da me uništavaš reci mi da znam. Jedini ovde ne lažem, ja sam uradio šta jesam ali da mogu vratio bih vreme. Uradio sam u životu sto gluposti i šta sada da radim. Sa malom nije moglo da se reguliše i to je to - nastavio je Zvezdan.

- Da je mala na čekanju,tako ispada ali ona kada kaže da će da čeka ali onda lepo kažeš čekaj me ili nemoj da me čekaš. Ja sam ničiji, krećem sam u svoju borbu, mala te ne čeka funkcioniše kako tako - nastavila je Zorica.

