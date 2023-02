TAKI PROKLJUVIO ZVEZDANOV I ANIN PLAN! Marinković potkačio BIVŠE SUPRUŽNIKE, a onda osuo rafalnu paljbu po Caru: On je moj fan

Radomir Taki Marinković je dao svoj sud o najnovijim dešavanjima u rijalitiju, kao i prekidu odnosa Maje i Filipa Cara.

Zadrugarkin otac, Radomir Marinković Taki, i ovog puta nije štedeo reči:

- On je nebitnjaković, iskompleksirani! On maltretira sve. Zanela ga svetla velikoga grada, misli da je bitan, kukavica obična. On je kao mačka, ma, nije ni mačka, njih se plaši. Dečko za sprdnju, u Beogradu ga zovu Sunđer Bob. On je moj fan, on je izlepio celu sobu mojim slikama iz novina. Fanovi rijalitija, ima ih dosta - rekao je Taki.

Marinković je istakao da su pored Filipa Cara, i Zvezdan Slavnić, kao i njegova, supruga Ana Ćurčić gledali sve sezone Zadruge, te da, upravo poučeni prethodnim sezonama funkcionišu u Zadruzi 6.

- Sad oni znaju koja priča prolazi, pa tako i igraju! - rekao je Marinković.

Podsetimo, Majin otac, Taki Marinković, oglasio se takođe i za Kurir i dao svoj sud o starletinom odnosu sa Janjušem.

- Ma to sa Janjušem je čista sprdačina, u zatvorenom su prostoru i osuđeni jedni na druge. Maji je jako dosadno i samo ubija vreme. Šta je bilo-bilo je, nema tu nade ni za kakvo pomirenje. Uopšte se ne brinem, on je svoju priču završio - izjavio je Taki za Kurir.

