"MAMA BILJA VOZI U RIKVERC OD SREĆE" Dejan Dragojević otkrio kako se oseća nakon razvoda od Dalile

Pobednik "Zadruge 5" Dejan Dragojević danas se, na Dan zaljubljenih, zvanično razveo od Dalile, koja ga je u rijalitiju prevarila sa Filipom Carem.

Dragojević je sada nakon zvaničnog razvoda otkrio kako se oseća.

foto: PRINTSCREEN PREMIJERA

- Pretpostavljao sam da će biti ovako. Poslednji put, kada sam otišao na ročište, dao sam predlog sudiji da se poziv okači na oglasnu tablu, jer je to kao da je poziv preuzet. 98 osto je bilo rešeno tada, samo sam čekao da sada dođe ovaj trenutak. To je završeno, sudija je dala presudu, za 7 dana će mi to stići na kućnu adresu. Osećam se odlično, hvala Bogu, rešio sam se stvari koja mi je indirektno skakala po mozgu i gušila me nepotrebno - poručio je Dejan.

foto: PRINTSCREEN RED TV

Ranije se na društvenim mrežama pisalo o teorijama zavere - naime, pričalo se da Dejan ima tajni plan da se pomiri sa Dalilom, čim se odugovlači razvod, a danas je Dragojević ponovo demantovao sve.

- Tim ljudima ne možeš ništa objasniti, oni će se uvek uhvatiti za nešto. Čovek kad samom sebi ispadne glup, bude ga sramota posle. Pričali su: "Ma znam ja zašto je to...", ali hvala Bogu da ima i takvih ljudi, nek im je daleko lepa kuća - kazao je Dejan.

foto: PRINTSCREEN RED TV

Na pitanje da li će već večeras veriti devojku Jovanu, kao što je najavio, Dejan kaže:

- Idem da kupim odelo, mislim da ću mokasine na noge... Mamuzu ću da uzmem, zveckaću sjajnim mamuzama - našalio se Dejan.

foto: printscreen instagram

Dejan je potom otkrio kako je njegova porodica reagovala na razvod.

- Mi smo ovo proslavili onog trenutka kada sam došao kući. Što se tiče nas, davno sam se ja razveo, samo sud nije doneo odluku. Što se tiče mene, ja sam davno razveden! Keva kaže, upalila kola, vozi u rikverc kroz Veternik . Baba je sad zatvorila vodu, pošto je pustila na slavinu, da sve tiče, da lije i da sve spere..Sada je zatvorila - zaključio je Dragojević.

