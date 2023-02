HITNA ODLUKA VELIKOG ŠEFA! Ovaj zadrugar će morati da plati kaznu u vrednosti od MILION dinara, evo zbog ČEGA!

Bilal Brajlović, učesnik rijalitija "Zadruga" žestoko je kažnjen odlukom Velikog šefa.

Naime, zbog konstantnog iznošenja informacija iz spoljnog sveta, Bilal je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od milion dinara.

Podsetimo, Brajlović se na velelepno imanje uselio u petak a odmah je svima stavio do znanja da ga žene u Beloj kući ne zanimaju, pogotovo ne Aleksandra Nikolić jer se suškalo da su između njih postojale simpatije pre njegove nezgode.

- Mnogi su me savetovali da budem sa njom, možda i jeste to dobro za mene kao i priča, ali ne mogu. Nisam ni ranije. Zauzeta je... Ali nemam više te komplekse stvarno, ne puca me to. Znam ja da mogu biti sa njima, a ko ne može? Samo onaj ko nije probao - rekao je Bilal nedavno.

