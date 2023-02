BILAL SAOPŠTIO ANĐELI ONO ČEGA SE NAJVIŠE PLAŠILA! Brajlović spomenuo SELIDBU Đuričićkinih roditelja, ona ostala kao UKOPANA

Bilal Brajlović je tokom svog izlaganja o ljubavnom trouglu u "Zadruzi" otkrio Anđeli Đuričić da se njeni roditelji sele i da ne smeju izaći iz kuće od sramote.

Bilal je prvo prokomentarisao Zvezdana Slavnića i njegovo učešće u rijalitiju.

- Ne znam šta je sa ovim ljudima, svega mi, niko ne može da kaže svoje mišljenje. Ja imam pravo ovde da kažem šta želim. Moram da se ogradim kad je Ana u pitanju, ona me je juče zamolila da ispušimo cigaru, ja sam joj tada rekao samo da je jedno pričala pre ulaska, a drugo po ulasku u rijaliti. Zvezdane, ja ću ti reći sve u lice, bolje je i to nego da radim nešto iza leđa. Svi mu govore iza leđa, a ne govore mu to u lice. Moram Zoricu da pohvalim, ona je rekla pravu stvar kad je u pitanju strahopoštovanje. Zvezdan je dobar prema svima, ali kad dođe Marku Markoviću:''Bićeš dobar sa mnom, ili sa njom''. Da si šmeker, rekao bi da svi budu sa njom dobri, a ne sa tobom. Bio si sa njom toliko godina, njoj je sada najteže. O Zvezdanu sam imao najbolje mišljenje, dok nije uradio sve ovo. Da li znaš koliko si se ukanalio? Kad sam ja posumnjao u Maju i tebe, ti si rekao da ne želiš ništa, da imaš kod kuće nekog, a pre svega kodekse i manire. Ti si izgubio kodekse i manire - kazao je Bilal.

- Kakva je to zaljubljenost? On da je zaljubljen ne bi radio sve što radi sa drugim devojkama. Ne lažem, znaš i sam šta je sa Aleks bilo u izolaciji, kako si je privukao, i šta ste radili. Anđela, upala si u crnu rupu. Tvoji prodaju kuću zbog stida. Znaš i sama šta si meni govorila, na kraju si najgora ispala - kazao je Bilal.

- Bilale, ti znaš da nije sve baš tako - rekao je Marko.

- Ja sam uveren da je tako. Niko ništa ne sme da kaže Zvezdanu jer svi misle da će se povrediti. Ja ne krivim jer si ti sve ovo uradio sa Anđelom, ona ti odgovara, ali te krivim jer si prevario ženu. Sa Anđelom si, a radiš neke stvari sa drugim devojkama. Anđela, mnogo si sebe ponizila. Šaljem Zvezdana - kazao je Bilal.

