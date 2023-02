"MAJKU I OCA JE JAKO SRAMOTA" Anđelina drugarica otkrila stanje u Đenovićima, a evo da li će se roditelji ODREĆI ZADRUGARKE!

Domaća javnost ne prestaje da bruji o postupcima učesnice "Zadruge" Anđele Đuričić, zbog kojih se spekuliše da su je se roditelji odrekli, te da po izlasku iz rijaltija neće moći nazad u rodne Đenoviće. Istina je drugačija, tvrdi Anđelina dugogodišnja prijateljica.

foto: Printscreen

Anđelina prijateljica je insistirala da ostane anonimna (identitet poznat redakciji).

- Primorana sam da se oglasim zbog svega što čitam po portalima, a sada i slušam tamo u "Zadruzi", kada je Bilal namerno, samo da bi je poremetio, preneo one dezinformacije. Razumite me da zbog celokupne situacije, zbog ogromnog pritiska koji imaju Anđelini roditelji, ali i strogog dogovora koji imam s njima, niko od nas ne sme da pisne za medije, to je dogovor, ali nisam mogla da izdržim. Morala sam da kažem kako jeste, jer je ovo već prevršilo svaku meru - počinje priču Anđelina drugarica.

foto: Printscreen Zadruga

Ona ne krije da su ljudi iz Anđelinog bliskog okruženja neprijatno izenađeni njenim određenim postupcima u "Zadruzi", ali da je daleko od toga da je se bilo ko odriče.

- Majku i oca je jako sramota zbog svega, ne mogu da grešim dušu, to je realno i očekivano. Svako bi bio na njihovom mestu, da im dete to javno priredi, pritom ovde ih u Đenovićima svi znaju. Neprijatno jeste, ali se Anđele niko nije odrekao, niti će. Slušam gluposti neke tamo kod vas u "Zadruzi", Bilal je očigledno čitao komentare u hejterskim grupama, pa je rešio da joj zagorča boravak na svu muku tamo i da je uhvati paranoja, baš jadno i džukački. Pričala sam sa njima, s Ljiljom i Velišom, znam da im je jako teško, novinari im opsedaju kuću, svi ih zagledaju i ljuti su zbog nekih stvari, ali se deteta svog nikad ne bi odrekli. Pa, koji će roditelj to uraditi?! Oni vole svoju ćerku, i kad je najbolja i najgora, Anđela će svojoj porodici i svojoj kući uvek moći da se vrati - zaključila je.

foto: Nenad Kostić, Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

