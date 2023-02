"TREBA DA SE UGLEDA NA KIJU, ONA JE PROSTAKUŠA" Jelena Golubović brutalno oplela po Ani Ćurčić pa pružila podršku Zvezdanu

Jelena Golubović izašla je iz Zadruge sredinom januara, ali se o njenom učešću u šestoj sezoni popularnog rijalitija i dalje priča. Poslednjih nekoliko nedelja Jelena je, zbog studija psihoanalize, provela u Moskvi, zbog čega je tek usput ispratila dešavanja u rijalitiju. Dok zvanično ponovo ne postane stanovnik „Bele kuće“, Jelena se osvrnula na ulazak Ane Ćurčić u Zadrugu, kao i na njen odnos sa Zvezdanom.

- Ana je ostavljena, a ne prevarena žena, i to je u ovoj priči najvažnija činjenica. Zvezdan je ustao i rekao da više nema osećanja prema njoj, a to nije zločin. Poštenije je reći da nemate emocije prema partneru nego da se folirate. Drugo, posle dva propala braka, ona se jedino žali na Zvezdana i kuka da je njemu poklonila život, a istina je da samo s njim nije želela decu. Takođe, podržala ga je da ode u Švajcarsku, a meni je logično da je znala zašto ide tamo. Da je Zvezdan uspeo u nameri da opljačka banku, Ana bi bila spremna da jede hleb od ukradenog novca i da njim hrani svoju decu - rekla je Jelena i dodala:

- Ne volim ljude koji lažu, pogotovo što je Ana rekla da ulazi u "Zadrugu" u nameri da Anđeli i Zvezdanu rasturi vezu, a posle je rekla da joj je novac motiv. Prvo je jadikovala, pa je bila na infuziji, a kada je ušla, nije joj smetalo što je Zvezdan imao s*ks, već što pravi dete, to je nju najviše pogodilo - kaže Golubovićeva, koja je uverena da Ana nikada nije želela da Zvezdanu podari dete.

- Pustila ga je u pljačku, podržala ga je da uđe u "Zadrugu", a da je htela dete s njim, kako priča, mogla je to da uradi 100 puta do sada. Diskutabilno mi je i to što on govori da su njih dvoje bili 15 godina zajedno, a njena priča je drugačija. Ana govori da su bili 13 godina, a niko ne zna šta se desilo u te dve godine i da li je ona njemu bila verna ili ne. Razumela bih je da je ušla da se bori za svog muškarca, a ovako samo pokazuje sujetu ostavljene žene - kaže Jelena, koja u ovom odnosu podržava Zvezdana.

- On se oseća izigrano jer je sam pričao da je želeo decu. Pre bih rekla da je ona manipulisala njime, da bude tu dok joj deca odrastaju, a da li će on imati još jedno dete, nije je bilo briga. Nigde nije rekla da mu je zahvalna što je bio uz nju kada su joj deca odrastala. Kod nje nisam videla nikakve emocije prema Zvezdanu, njoj je izgleda bilo samo bitno da on opljačka banku i da uzme pare - kaže Jelena, i dodaje:

- Zvezdan nije imao sreću da njegova ćerka odrasta uz njega, i dok sam bila u "Zadruz"i bilo mi ga je žao jer mi je teško zbog ljudi koji nemaju prava na drugu šansu. S njim sam bila u korektnim odnosima i znam da on nikada neće oprostiti sebi to što je uradio. Sebe kažnjava kada se reže po rukama, a pričao je i da je u zatvoru pokušao da izvuče mnoge iz narkomanije jer je tako hteo da spere teret koji nosi. I svaki put kada sam s njim pričala, razmišljala sam o porodici momka kojem je oduzeo život, njihovo dete nije dobilo drugu šansu i s njima saosećam - rekla Jelena, koja ne veruje ni u Aninu tvrdnju da ju je Zvezdan varao napolju.

- To mi je tek presmešno, pogotovo što je ispričala da je pred ulazak u "Zadrugu" ponudila Zvezdanu da se rastanu i da je htela da mu pomogne oko preseljenja. Kada su je novinari pitali za to, ona se pravdala da je to bila samo bezazlena svađa. Pa nije bezazleno kada partneru kažeš da treba da se seli - kaže Jelena, koja ističe da se Zvezdan svima u rijalitiju našao u nevolji.

- Ta priča da ga se zadrugari plaše i da ne smeju da mu se suprotstave mi je tek presmešna. Kad god je nekome bilo teško, Zvezdan mu je prilazio da ga uteši i da mu pomogne. Jeste Ana jedina u Zadruzi koju je opsovao, ali ona ga je prva provocirala. Rekla mu je da nema ime i prezime, da nema obraz, znala je gde da ga ubode i zato ju je nazvao klošarkom. Prvo ga izbezumi i razjari, a onda trči za njim i nudi mu sendvič kao najgora paćenica - rekla je Jelena. Međutim, više od svega Jeleni je zasmetalo to što se Ana, kako kaže, u "Zadruzi" lažno predstavlja.

- Da je žena mangup, kako sebe naziva, ne bi ušla u "Zadrugu", ne bi išla za njim i nudila mu sendvič, već bi sada bila negde i uživala s drugaricama. Ne bi govorila: „Sevaj“ i „Marš“, nego bi se ponašala kao Kija u prvoj sezoni. Žena mangup je sigurna, dostojanstvena, nasmejana, a Ana je od onih žena koje plaču, a nigde suza nema. Tačno je da je imala pompezan ulazak, dobro se pripremila, ali verujem da sama nije mogla da smisli ono za zubiće što je rekla Anđeli. Ona je prostakuša i koristi ulični jezik, htela je da se predstavi kao dama izgledom, ali joj to nije pošlo za rukom - zaključila je Golubovićeva.

