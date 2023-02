NOVE ŠOK TVRDNJE NA RAČUN ANĐELINOG MORALA Zvezdanov BRAK nije prvi koji je RAZBUCALA? O ovom skandalu ne prestaje da se priča

Bivša zadrugarka Ana Jovanović progovorila je o Anđeli Đuričić, s kojom ima sukobe još od učešća u petoj sezoni rijalitija "Zadruga".

Naime, na samom početku emisije bivša zadrugarka poznata po vezi sa Filipom Carem sve je u studio šokirala priznanjem da uživa dok Đuričićeva roni suzed nad burnim ljubavnim životom.

- Da, baš uživam. Ona je ubeđivala ljude da je ono što nije, a ja kad sam pričala da se ona folira i da sve što pokazuje je maska, da se razumemo ona bi pokazala isto prošle godine, samo je niko nije hteo. Ona nije bila anđeo, samo je niko nije hteo. Ja sam malo više istraživala o njoj, prošle godine sam pročitala da je pijana dečku lupala kola, kad sam to iskrostila protiv nje, svi su me napali. Ja sam to i od Mateje čula. Oni su me napali jer je ostavila utisak da je fina, morala i poštena. Ona je imala i napolju bila sa oženjenim muškarcima, ovo njoj nije prvo rasturanje braka. Ja čitam, vidim i čujem, šta mi odgovara prihvatim, mada sad sve što čujem mi odgovar - govorila je Ana.

Jovanićeva takođe nema lepo mišljenje ni o Zvezdanu.

- Ne mogu da verujem kako se ponaša muškarac o 46 godina. Smatram da su on i Ana imali skladan brak i odnos. Njegovo ponašanje, čovek od 46 godina, po mojim rezonima treba drugačije da se ponaša. Upoznao si drugu ženu i svidela ti se, onda stoj ispred tih stavova. Njegovo ponašanje mi deluje kao da je nesretan i nezadovoljan muškarac, ako uopšte mogu da kažem da je muškarac. Pretpostavljam da ga se plaše zbog prošlosti, to dosta utiče - pričala je Ana Jovanović u emisiji na Red tv-u.

