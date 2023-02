BULIĆ ŽESTOKO O ZVEZDANU: Otkrio zašto Slavnić LUDI na pomen njegovog imena, a na ovaj način mu je POMOGAO

Aca Bulić je progovorio o odnosu sa Zvezdanom Slavnićem, a tom prilikom se dotakao i kompleksa koje mu prorade na pomen njegovog imena.

Zašto je Zvezdan ljubomoran na Vas? Da li se poznajete od ranije?

- Logično je, nepisana pravila su da kad devojka spominje drugog muškarca da se rode inat i ljubomora. Mi se znamo, poznajemo se. Nije mu to napolju smetalo. Sad mu smeta verovano jer je ovo javni nastup i među njima odnosi nisu kao što su bili.

Ako napolju nije imao nikakav problem sa tim, a sad kad je javna scena ima, koliko ste Ani pomagali dok je bio na koledžu?

- Kad god sam pomagao ja nisam pitao za šta i kako. Vrlo moguće da je to bilo. Njegovo ponašanje je čudno u odnosu na ono što je spolja.

Podsetimo, Slavnić je u nekoliko navrata napravio rusvaj na imanju kada je Ana spomenula Acu. Njega je to do te mere izrevoltiralo da je nasrnuo na Ćurčićevu, ali do većeg incidenta nije došlo, s obzirom da je obezbeđenje brzo reagovalo.

