VELIKA ISPOVEST ACE BULIĆA: Progovorio o ljubavi s Anom i njihovoj TRAGEDIJI, pa otkrio zbog čega je on Zvezdanu RAK RANA

Poznati bogradski biznismen Dragan Aca Bulić u velikoj ispovesti otvorio je dušu o samom početku velike ljubavi sa Anom Ćurčić, gubitku njihovog deteta i sumnjama da je ono još živo, ali i o odnosu i poznanstvu sa njenim bivšim nevenčanim mužem Zvezdanom Slavnićem, kao i o Aninom učešću u rijalitiju ''Zadruga''.

Bili ste prva i najveća ljubav Ane Ćurčić. Kako je počela vaša ljubavna priča? Kako ste se upoznali?

foto: Dragan Kadić, Ana Paunković, Printscreen Instagram

- Vraćamo se u Titovo vreme, davno je to bilo. Moja prva, dečija ljubav. Sve najboje mogu da kažem i njoj i o tom periodu. Ja ću uvek biti tu za nju. Upoznali smo se još u nekom periodu kad smo bili klinci. Imao sam 10. ili 11 godina. Igrali smo fudbal, ona je kao devojčica igrala lastiš. U to vreme nije bilo telefona. Družili smo se, sedeli na klupici...

Ana je u Zadruzi ispričala svoju tešku životnu priču. Govorila je o vašem preminulom detetu. Ona je izrazila sumnju da je vaše dete i dalje živo. Kako vi to komentarišete, da li i vi tako osećate?

foto: Instagram/ana_76___, Dragan Kadić, screenshot

- Davno je to bilo. Svaka moja ćelija pulsira da je naše dete živo, insinktivno znam da jeste. Bilo je pokušaja da ga nađemo. Nismo otišli u dotičnu agenciju da to prijavimo. Ana se time bavila. Moja lična istraživanja su ukazivala na to da su u to umešana dva lica iz poznatog beogradskog porodilišta, dva doktora koja danas žive u inostranstvu.

Da li polažate nadu u to da ćete pronaći vaše dete i potvrditi sve sumnje?

- Naravno da gajim nadu. Život piše filmove i čvrsto verujem u to da je dete živo. Voleo bih da nađemo dete.

Šta je presudilo da se vaš ljubavni odnos neslavno završi i da se ne borite dalje za vašu budućnost? Da li je tragedija koju ste preživeli uticala na to da se udaljite?

- Obično veze posle 7, 8 godina puknu. Bili smo mladi, tragedija nas je poremetila, putevi su nam se razišli. Poštovanje još postoji. Sigurno da nas je tragedija udaljila. Sreću smo potražili na drugim stranama.

foto: Printscreen

Ana je odmah nakon kraha vaše ljubavi počela da se zabavlja sa Zvezdanom? Koliko ste upoznati sa svim što se dešavalo sa njima posle vašeg rastanka?

- Koliko ja znam, mislim da se ona odmah posle mene spojila sa Zvezdanom i počela da se zabavlja s njim. Posle toga se udala za drugog čoveka sa kojim ima dvoje divne dece, pa se posle vratila opet Zvezdanu. Ne znam previše o tom delu, nisam je nikad ni pitao.

Kako je došlo do vašeg upoznavanja sa Zvezdanom Slavnićem? Stiče se utisak po njegovim reakcijama da ste mu rak rana. Kakvo mišljenje imate o njemu nakon svega?

foto: Printscreen Amidži šou

- Kada žena spomene muškarca, to automatski izaziva ljubomoru. Zvezdana znam od pre njihove veze preko nekih prijatelja s Dorćola koji su bili bliski mom ocu. Zvezdana znam kao Dorćolca, kao mangupčića, lepog dečka... Nema ništa negativno o njemu da kažem iz tog perioda. Nismo imali nekih dodirnih tačaka nikad da bismo se družili.

Čak ni kada je Ana kasnije ušla u ljubavni odnos sa njim? Kako vam je delovao njihov odnos?

- Meni je ona uvek delovala zadovoljno i srećno. Nisam nikad posumnjao na nešto što sada gledamo u rijalitiju. Takva njihova toksična veza mi nije padala na pamet. Znam da su ga i njena deca obožavala.

Da li ste se možda sa Anom čuli pre nego što je ušla u Zadrugu i nakon svega što joj je Zvezdan javno priredio s Anđelom? Koliko je bilo teško gledati Anine emotivne slomove zbog Zvezdana u rijalitiju? Rekli ste da niste mogli ni da naslutite da su imali takav odnos i napolju.

foto: Damir Dervišagić, Instagram/ana_curcic_official

- Pričali smo na tu temu, dao sam joj podršku. Rekla mi da želi da uđe i da se tako prikaže u najboljem svetlu. Pričali smo koliko je sposobna za to. Mi različito vidimo i ponašanje nije uvek ono što osoba jeste. Ana koju ja poznajem nije Ana iz rijalitija. Tako isto mislim da Zvezdan glumi i da nije pravi Zvezdan.

Rekli ste da Ana u Zadruzi nije Ana koju svi znate. Ko je Ana koju vi znate?

- Ana koju ja znam je jedna divna devojčica koja ne voli da se svađa. Prepamenta, elokvetna sa nekom energijom privlačnom i žesnkom. Ja nju znam kao devojčicu, a sad je žena. Ima tu puno nesigurnosti i puno stvari koje mi ne leže.

Da li vas je Ana kontaktirala ranije za neku vrstu pomoći?

- Jeste, više puta. Nikad nisam pitao za detalje, dovoljno je bilo samo da zatraži pomoć.

Kurir.rs/Pink