BRAT ACE BULIĆA ZAPREPAŠĆEN: Podržaću ga ako želi da uđe u ZADRUGU iako mu tamo nije mesto! Evo šta Jusin naslednik kaže o Ani

Dragan Aca Bulić je poslednjih nedelja glavna tema u medijima zbog nekadašnje devojke Ane Ćurčić, koja je ušla u rijaliti Zadrugu zbog bivšeg nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića, koji ju je javno prevario sa Anđelom Đuričić.

foto: Privatna arhiva, Instagram/ana_curcic_official

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt sa Bulićem, a kako se on nije odazivao na naše pozive i poruke, kontaktirali smo njegovog brata po ocu Đorđa Bulića.

On se javio i ljubazno odgovorio na postavljena pitanja. Naslednik Juse Bulića smatra da starijem bratu nije mesto u ovakvom formatu:

Uspešan biznismen Đorđe Bulić foto: Privatna arhiva

- Naša porodica je uvek držala do časti i ugleda. Još dok nam je otac bio živ znalo se za red, rad i disciplinu. Smatram da mom bratu nije mesto u rijaliti formatima, ali ako on sebe vidi u takvom projektu, ja ću ga podržati. Brat mi je. On je zreo čovek i verujem da zna šta radi. Ljudi koji žele da se predstave u pravom svetlu treba ih pustiti da ih okolina upozna zaista kakvi jesu. Rijaliti šou je pravi projekat za takve ličnosti. Za mog brata smatram da ima mnogo boljih, lepših i kulturnijih načina da sebe ispromoviše i predstavi javnosti nego kroz rijaliti - rekao je Đorđe.

foto: Damir Dervišagić

S obzirom na to da je Aca nekada važio za ozbiljnog žestokog momka, interesovalo nas je da li je očekivao njegovo obraćanje putem Instagram uključenja.

Đorđe Bulić foto: Privatna Arhiva

- Iskreno nisam. To je poslednja opcija koja bi mi pala na pamet. Aca drži do sebe ne znam šta mu se desilo. Nemam lepo mišljenje o tom formatu,jer se bavim sportom,biznisom i humanitarnim radom. Više bih voleo da se naša deca bave sportom, a ne trivijalnim stvarima, pa me je njegovo obraćanje iznenadilo. Ja sam pristao da pričam na ovu temu, jer je moj brat u pitanju - tvrdi on.

Dva brata Đorđe i Aca, jedan voli rijaliti drugi ne foto: Privatna arhiva, Instagram/ana_curcic_official, Damir Dervišagić

Bivšu snajku Anu poznaje i za nju ima reči hvale.

- Anu znam još iz vremena kad su se oni zabavljali. Ruku na srce, bio sam jako mali. Imao sam 7,8 godina. Sve ovo što pročitam u medijima je za mene veliko iznenađenje. Ana je uvek bila prijatna i nasmejana. Međutim zadnjih godina je nisam viđao - poručuje on.

foto: Privatna arhiva, Instagram/ana_curcic_official, Aleksandar Jovanović Cile

Ekipa Kurira

