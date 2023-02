ANĐELA RASKINULA SA ZVEZDANOM PA UNIŠTILA ANU! Crnogorka urlala na Ćurčićevu, nije joj ostala dužna! LJUBAVNICA I BIVŠA U KLINČU!

Glavna tema tokom "Pretresa nedelje" je bio odnos Zvezdana Slavnića, Ane Ćurčić i Anđele Đuričić. Zadrugari su komentarisali situaciju da su i Ana i Anđela pritrčale Zvezdanu u pomoć kada je imao temperaturu i polemisali su kojoj je bilo mesto pored njega u tom trenutku. Ana je dala svoje mišljenje, a onda je došlo do haosa između nje i Anđele.

- Ja Zvezdana ne bih prevarila nikada ovde, a kamoli da ga povredim, uvredim. On mene nikada nije voleo i to je sada dokazao - rekla je Ana.

- Ja sam tražio pomoć osobe koja zna sve. Ana zna sve o meni, i prirodno je sve to da uradi, i da nije došla da uradi, ne bih se naljutio - govorio je Zvezdan.

foto: Printscreen

- Ja mislim da on uopšte nije zaljubljen u mene, zavozao si se sa mnom, ali nema tu emocija. On je sa mnom samo zato što zna šta sam ja sve uradila zbog njega, ja to osećam - rekla je Anđela kroz suze.

- Ja ima ženski osećaj i tu intuiciju. Mislim da mu je sada do avantura i prolaznih veza. Ja misilim da on ne voli Anu kao ženu, ja verujem da to nije tako. On mene ljubi, a meni je u glavi kako se on ljubi sa drugim devojkama - rekla je Anđela.

- Čovek je loše, danas je pao u nesvest, ona ustaje i za crnim stolom plače kao kiša i govori ovo. Čemu ova teatralnost, čemu ove suze, to nije realno. Umesto da je otišla i sa njim popričala nasamo, ona ovo radi javno - rekla je Ana.

- On mene grli i ljubi stalno, ali ja tako ne osećam. Stalno mi je u glavi da bi bio sa drugim devojkama i to je to. Ne želim da mu dam slobodu u vezi da ljubi bilo koju i da je grli, ne mogu to da podnesem - rekla je Anđela.

- Ti sada plačeš, ja sam plakala zbog tebe tri meseca. Plači, nije mi te žao ni sekund. Ti ćeš preda mnom da sediš i da plačeš. Umri, ja sam umirala zbog tebe, bre. Spusti pogled, ne gledaj me tako. Nemaš ni srca ni duše, ne umeš da voliš. Ti si zlo, samo na sebe misliš. Sram te bilo, a i ti Zvezdne ovakvu ženu zaslužuješ, a ne mene. Još skidaš naočare i gledaš me pokvareno - vikala je Ana kroz suze.

- Sve šta ja radim ne vredi, vas boli istina - govorila je Anđela.

- Ovo ne treba da radiš ovde, nego sami da popričamo - dodao je Zvezdan.

- Ti si našao kod Aleksandre da pođeš u izolaciju posle poljupca u krevetu sa mnom. Baš nešto si našao sa Majom da se grliš preda mnom. Ja nemam pravo da kažem kako se osećam, a ti imaš pravo da držiš Aleksandru za ruku dok si sa mnom u vezi. Pukla sam, neću više da budem u vezi, kraj! Nisam psihički dobro, moje zdravlje mi je na prvom mestu. Ne zanimaš me više. Ne zato što mi nije stalo do tebe, nego zato što mislim da želiš da uživaš u životu, a ja ne mogu da gledam kako flertuješ sa drugim curama. Ja nikada takvo ponašanje nisam dozvoljavala svom momku. Kao što mene ne vidiš da flertujem sa drugim muškarcima, ne dozvoljavam svom momku da to radi. Za sebe ću isključivo da mislim od sad - rekla je Anđela kroz suze.

foto: Printscreen

- Anđela moraš da pričaš o tome - rekla je Ivana.

- Kako tebe nije sramota tako da pričaš? - upitala je Ana u suzama.

- Tebe je on varao, a ti se se vraćala. Zaboravi ti na jednu Anđelu, pređi mu preko svega i budu opet sa njim - vikala je Ana.

- Mala smiri se, nije tebi baš kako treba, a ti Zvezdane, sam pao, sam se ubio - rekla je Ana.

kurir.rs

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju