"ZBOG LJUBAVNICE IZ KLADIONICE ME JE KRVNIČKI TUKAO" Ana Ćurčić otkrila da su Zvezdanu žene slale pare zbog KOCKE

Ana Ćurčić nakon šokantnog priznanja o zlostavljanju koje je doživela od Zvezdana, sada je otkrila kako je i na koji način saznala za njegove prevare.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- On je sa tobom bio intiman nakon se*sa? - upitala je Zorica.

- Da. Pošto je živeo sa nama, nikada agresiju nije ispoljavao pred decom. Nervozan je bio zbog tiketa, ali dok oni nisu bili tu, radi je sve to. Sve sam ćerki ispričala. Rekao je: ''Tvoj salon, nije naš salon, to je smao tvoje''. Od tog salona je on jeo, ja plaćam kiriju od njega, izdržavam porodicu. Kožu bi mi odrao da može. Kad je on (Zvezdan) mene na vratima video, zato nije mogao da dođe k sebi - istakla je Ana.

- Da ne progovoriš? - upitala je Zorica.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Šta sam ja morala da prećutim, kakavu manipulaciju da gledam i koliko sebe da unazadim - rekla je Ana.

- Pa da - dodala je Zorica.

- Pare je slala njegova ljubavnica, koja je radila u kladionici nadomak moje zgrade. Postoji i druga iz Švice, koja je njemu slamka spasa, kad skoz za*ere sve. Skontala sam da je moje prezime želeo da uzme, samo da bi mogao da zapali tamo. On je na sve to rekao mom drugu: ''Ana sve zna!''. Žena ta mu je slala pare, s kojom se uredno čuo. Provalila sam tada da prikriva telefon. Po ceo dan je bio u kladionici. Jednom prilikom sam ga pozvala i došla ispred kladionice, shvatila o čem je reč. Saznala sam nakon toga koliko tih što su mu platile aparate je po*ebao, a on me zbog tog saznanja krvnički istuče - rekla je Ana.

- Gospode Bože - kazala je Zorica.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- Moju decu nikada nije tukao, ali kada sam ćerku zvala iz susedne sobe, nasrnuo je na mene jer od svog deteta tražim pomoć - kazala je Ana.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

04:26 KIJA POTVRDILA: Ana Ćurčić je tražila kumu Vanju da joj OSIGURA POBEDU U ZADRUZI! Znam šta je PREDLOŽENO, ODBILA JE, imam i DOKAZ