NISAM JOJ NI REČ POVEROVALA Anđela hladnokrvno o Aninim navodima o STRAVIČNOM MALTRETIRANJU, otkrila da Slavniću bezuslovno veruje

Ana Ćučić, nedavno je iznela skandalozne optužbe na račun svog bivšeg muža i otkrila godine zlostavljanja i nasilja.

Anđela Đuričić, tokom igre istine, dala je svoj sud o svemu što je čula i šokirala domaću javnost.

- Iskreno, nisam poverovala ni u šta što je rekla jer je za mene rekla kad je ušla par laži, tako da sam se uverila da Ana nekad laže. Sinoć joj nisam reč poverovala. Kad bih gledala samo njihovu situaciju, ja sa Zvezdanom ne pričam o tome toliko često, verujem u ono što mi je Zvezdan pričao, a to je sve najbolje o njoj i njihovom braku. Mislim da će vreme pokazati ko je bio iskren, ali ja ne verujem u tu priči i mj stav i odnos se nije promenio sa Zvezdanom, niti će da se promeni. Ja verujem da je on muškarac koji nikad nije digao ruku na ženu i na Aninu priču neću da nasedenem. Ja ću Zvezdanu bezuslovno da verujem, sumnju prema njemu neće probuditi ni Ana ni bilo ko drugi. On za ova dva meseca nije pokazao ništa, uvek je smiren i staložen. Nasilje i nasilnik ne može da se obuzda, kao što smo videli od drugih muškaraca. Hvala na pitanju, drago mi je što si mi pitao jer je to moje mišljenje. Ja sam čekala da se vratim i rekao mi je da mu je drago što ne sumnjam u njega. Odlično možemo da prepoznamo naznake nasilnika, a on nema ništa od toga - govorila je Anđela.

Svaka čast Zveki, manipulacija deluks - dobacila je Ana.

