ACA BULIĆ PRENERAŽEN Priznao šta zna o Aninoj i Zvezdanovoj BURNOJ VEZI, pa dao neočekivani sud o njegovom ODNOSU sa Anđelom

Dragan Ana Bulić intrigira javnost nedeljama unazad, od trebutka kada je Ana Ćurčić u ''Zadruzi 6'' otkrila da je upravo on bio njena najveća ljubav. Aca je tim povodom, prokomentarisao njihov odnos,trenutnu situaciju u Beloj kući kao i Zvezdana Slavnić.

Aca se osvrnuo da turbulentan odnos Ane i Zvezdana, te je otkrio kako je protumačio Anino dozivanje njegovog imena i često spominjanje njihovog odnosa.

foto: Printscreen Zadruga, Ana Paunković

- Ja ne bih bio ovde da ja nisam video da Ana zapomaže i traži pomoć od mene. Bio sam spreman da se odmah pojavim i budem tu za nju. To je ono što je na meni. Ne bih išao u dublje analize zbog čega se sve ovo dešava između Ane i Zvezdana. Verujem da nije džentlmenski da se spominje ime drugog muškarca, dok se svađaš sa nekim do koga ti je stalo, ali razumem njen poriv. Ne zanima me da li Zvezdan igra igru, samo mi je bitno da Ana ne bude ugrožena od njegove strane. Radi se o nekoj vrsti nasilja.

Bulić je prokomentarisao Zvezdanove tvrdnje u kojima je napomenuo da je odnos sa Anom postao teret, kao i da je evakuaciju iz odnosa planirao duži vremenski period.

foto: Pritnscreen

- Pametnije bi bilo da su raskrstili pre rijalitija, nego da se sve dešava na ovakav način. Razumem da neke stvari utiču na njihovo bitisanje tamo. Lično mislim da njegovo ponašanje ne donosi dobro, kako ni njemu, tako ni njegovoj porodici. Zbog čega se ovo dešava, to samo znaju oni znaju.

Ana je nedavno priznala da je dobila verenički prsten od Zvezdana, kao i da je imala pokušaj trudnoće, koji se nije slavno završio. Aca je dao svoj sud govorkanju njene suparnice Anđele da je zajednica bez papira beznačajna.

foto: Damir Dervišagić, Instagram/ana_curcic_official

- Očigledno je da je ogromna ljubav postojala. Inate se oboje. Lično smatram da kada nešto ne valja, to je potrebno raskrstiti. Smatram da oni više povređuju ljude oko njih, nego sebe međusobno.

Bulić je otkrio vidi li iskrenost u Zvezdanovim emocijama prema Anđeli.

- Tek sad je počeo rijaliti. Oboje igraju rijaliti. Ona(Anđela) je mogla da dovede u situaciju da ga diskvalifijuje. Ja sam u celoj situaciji na Aninoj strani. Očigledno je da voli Zvezdana, zbog toga nije surova prema njemu, što za njega ne mogu da kažem.

