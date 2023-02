"GOVORILI SU MI DA URADIM DNK" Miloš Bojanić otkrio nepoznate detalje o sinu Mikici, pa šokirao izjavom o ZVEZDANU SLAVNIĆU!

Miloš Bojanić, nedavno je gostovao u domaćim medjima sa svojom snajkom, ženom sina Mikice koji je u rijalitiju od samog početka Zadruge 6.

Pevač je prokomentarisao prijateljstvo svog sina sa Zvezdanom Slavnićem, ali i učešće Mikice, za koga se spekulisalo da je na pragu da prevari suprugu.

foto: Printscreen

- Miloše, rekli ste da nikada ne bi poželeli da se neko digne ruku na vaše dete, a istakli ste da je Zvezdan dobar čovek. Da li osoba koja digne ruku na nekog, može da bude dobra? Da li mislite da su Mikica i Zvezdan pravi prijatelji? - upitala je voditeljka.

- On je dobar čovek sa lošim osobinama. Kad smo prijatelji, onda smo to do kraja. Mikicama je u nekim situacijama dobar, čak i više nego što treba da bude, pa mu se reči kose sa onim što rade. On je meni bitan, drag i dobar, ali su mu postupci katastrofalni. To bi se promenilo da sam ja bio više tu. Ne može jare i pare. To je problem koji smo imali Moka i ja. U naše vreme se nije mnogo zarađivalo. Sve ono što sam stekao bih lako bacio, samo da vratim vreme i budem više uz svoju decu. Imao sam turneje, gostovanja, razne nastupe, koji su me sprečavali da budem tu. Istu cenu je platio i Mokin sin - rekao je Miloš.

- On kritikuje Zvezdana van crnog stola, a zadrugari to ni ne znaju, te govore da on ne sme ništa da mu kaže. To nije istina - rekla je Mikicina žena.

foto: Printscreen

Miloš i Dušica su progovorili i o vernosti mlađeg Bojanića, u koju se sumnja već mesecima.

- Opasan je. Meni su neki moji prijatelji rekli da odradim DNK, jer samo Bane vuče na mene, a Mikica ne. Ja znam koliko su naše duše povezane zapravo. Jedino što sam ga savetovao jeste da snima samo prvih mesec dana o čemu se radi, kao ja na Farmi. Sad kažu da je moj, da ne moram da radim DNK. Stavi ruke i džepove i ustane da priča, isto kao ja. On je na mene po mnogim stvarima, jedino ne pokazuje duhovitost. Kad popije malo, onda redom grli i ljubi sve, to je on - rekao je Miloš, a Dušica je naglasila da ju je muž oduševio ponašanjem na rođendanu Marije Kulić.

- To je sve bila šala, da Ivan kaže šta je video. Šarmen je jako divna devojka, vaspitana, ne smeta mi ništa, on se druži. Sanja je sama rekla da je bacila foru. Sa Majom, Miljanom i to... Znam ja njega, znam ja da tu nema ništa. Pričali smo pre nego što je ušao. Ne može samo stajatati i sedeti zato što je oženjen - rekla je Dušica, na šta se nadovezao Miloš.

foto: Printscreen

