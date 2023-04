ZBOG DALILE I NJENE PORODICE PRIMIO ISLAM, SAD NE MOŽE DA IH SMISLI! Dejan na distanci: Da PADNU ispred mene, ne bih im POMOGAO!

Pobednik „Zadruge 5" Dejan Dragojević obelodanio je da je promenio veru, te iz pravoslavlja prešao u islam, a nedavno je i proslavio Bajram. Zbog ovoga je kako kaže, naišao na brojne osude, a njegova porodica se plašila kako će reagovati okolina.

foto: Printscreen/Youtube, Printscreen/Instagram

- Ja sam se i u rijalitiju molio Bogu, mada to i niko nije znao, videli su, imali su par puta da me uhvate, i odlučio sam da se zahvalim Bogu. Mislim, što se mene lično tiče najbolji i najčistiji nacin, tako da, ono, usmeriš pare na neku dobru stranu. Nekako mi je bilo da odem tamo gde kada čitaš i izučavaš sve te vezuje za ta dva mesta, Meku i Medinu, tako da mi je to bila želja - istakao je Dejan i progovorio o tome kako je njegova porodica reagovala zbog njegovog poteza:

- Njima je bilo čudno kako će reagovati okolina, pošto mama drži frizerski salon u Veterniku i sada uvek dođu, neko priča i pita, ljudi nemaju pardona. Granica ljudi i kultura se pomerila, tako da, mogu da razumem šta će mamu pitati u tom trenutku. Ali šta da radim, ja ne mogu ceo život, da ne bi mamu neko pitao, ja sam sam rekao sve što je trebalo da se kaže i nekako se sve smirilo - rekao je Dejan.

foto: screenshot Pink tv

Zbog bivše supruge Dalile Dragojević je promenio veru, a o njoj i njenoj porodici ne želi posle svega ni rec da kaže.

- Ma ne interesuje me. Ja sam rekao, što se tiče te grupacije mama, tata i pas i kravata, to me ne zanima. Znači, to sam rekao, stroga distanca. Ja sada kažem, postoje tačno ljudi u životu koje sam upoznao, da padnu ispred mene ne bih pomogao uopšte, samo bih prošao pored - rekao je Dragojević.

O spekulacijama da bivša pati za njim i da se pokajala zbog toga što ga je javno prevarila i ostavila, on je rekao da ga ona ne zanima.

- Ma šta me briga. Ja sam i u rijalitiju pričao, uradio sam sve što je moglo na vreme da se uradi. Ja sam napravio s*anje na početku rijalitija koje sam napravio, ali mi je kasnije to dobro donelo. Rekao sam u tom trenutku kada se svega otarasim, džaba, druže, ne vredi ništa niti me interesuje ni zanima - ispričao je Dragojević.

Kurir/Alo

Bonus video:

00:59 Dejan Dragojević opleo po nevernicima