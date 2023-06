VERENICA IVANA MARINKOVIĆA BEZ MILOSTI O PRIJATELJSTVU ZORICE I ANE: Jedva čeka da ide kući, da ne sluša njeno jadikovanje!

Verenica Ivana Marinkovića, Jelena Ilić, pristigla je na veliko superfinale "Zadruge 6", zajedno sa bivšom zadrugarkom Erminom Pašović, te je na samom početku progovorila o sukobima "gornjeg" i "donjeg" doma.

- Iskreno, meni su svi ti sukobi koji su se tamo dešavali, ništa me nije potreslo, jer je Ivan čovek sa velikom samokontrolom, drži sve konce u rukama. Taj neko koji je izazvan, mada se ne sećam da je on izazivao neki sukob, ali nije simpatičan nekome. To što se tiče Zorice, to je Zoričina uloga bila ove sezone, ona to tako gleda - rekla je Jelena, te je progovorila o prijateljstvu Zorice i Ane, istakavši da ne vidi iskreno prijateljstvo:

- Ne kažem da svi tako misle, ljudi ne mogu više da slušaju Anine priče, a zamisli kako je Zorici?! Ja ne bih mogla 10 minuta u danu da slušam. Mislim da je Zorica prva osoba koja jedva čeka da ode kući, da ne mora da sluša jadikovanje iz mladosti i detinjstva i naravno da to nije nikakvo prijateljstvo i da su sve to budalaštine. Iskreno, ni ja ne verujem da veliki broj ljudi ostane dobar nakon rijalitija, neće ni među njima da se nastavi - rekla je Ilićeva.

Ona se osvrnula i na to da li očekuje pobedu svog verenika.

- Volela bih jako da pobedi. Pored njega?! Ne znam koga bih navela, ja bih volela da je to Janjuš - rekla je Ivanova verenica.

