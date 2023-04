IVANOVA DEVOJKA VAN SEBE NAKON ŠTO GA JE MILJAN NAPAO! Jelena sprema tužbu, Vračarevića čeka pakao - BESNA KAO RIS

Tokom današnjeg dana, došlo je do neočekivanog sukoba između Ivana Marinkovića i Miljana Vračevića. Oni su jedno drugom uputili teške reči, a potom je usledio i potpuni haos u kući.

Tim povodom oglasila se i sadašnja devojka Jelenu Ilić, koja je otkrila kako gleda na nastalu situaciju:

foto: Printscreen/Pink, Ana Paunković

- Ovaj opsednuti bolesnik Miljan ne ostavlja Ivana na miru. Da je ovo stari Ivan,on bi već bio toliko isprovociran da bi pobegao kući…ali Ivanu je žao njegove porodice i da ih ostavlja bez para… to je rekao jos na pocetku kada je skocio na njega prvi put… Ivan se sklanja od takvih idiota, Medjutim ovo je stoti put…osim njegovih bolesnih nagona da mu otima novac i tog nezadovoljstva koje ima u sebi da namerno izaziva svadju da bi nekoga udario. Jednom prilikom je izneo gnusne laži o Ivanovom ocu,heroju koji je izgubio život za ovu zemlju - kazala je Jelena.

foto: Ana Paunković, Dragana Udovičić

Da li li mislite da je Miljan klavni krivac njihovog sukoba?

- Apsolutno da, te morbidne stvari neka dokazuje na sudu. Osim toga ovaj duboko nesrećan čovek,nacionalista i šovinista će odgovarati jer je kao zaosleno lice Zemunske bolnice iznosio Detalje iz Ivanovog zdravstvenog kartona javno,što je kao što znate zakonom zabranjeno - rekla je.

Napominjali ste neku tužbu protiv njega?

- Tužićemo bolnicu za to pa neka psihopata objašnjava nadređenima zašto se koristi takvim stvarima. I na kraju,posavetovala bih Ivana da kda to smeće reši u dva minuta, sa jednom rečenicom i da se sam diskvalifikuje kao što je nekada bežao jer se zaljubio. On je jedan mali mizeran čovek koji je nezadovoljan životom i otud kompleks kriminalca, kod šofera - završila je ona.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

02:55 Ivan Marinković ulazi u zadrugu 6