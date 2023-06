PREŠLA PREKO SVIH PONIŽENJA I PREVARE Aleksandra Nikolić priznala zbog čega je oprostila Filipu Caru prevaru sa Majom

Pobednica šeste sezone "Zadruge" Aleksandru Nikolić otkrila je zašto je olako prelazila preko uvreda koje joj je Filip Car upućivao u svađama. Takođe Car je Aleksandru i varao sa starletom Majom Marinković.

- Jeste dolazilo do svađa između mene i Filipa, govorila sam da nikad neću biti sa njim, ali to je bilo u trenucima kad mi nije verovao, ali ja njega volim i znam da i on mene iskreno voli, ne folira se i jeste ono pravo. Nekad sam brzo prelazila preko toga, rekli su mi da sam trebala da ga stavim na lager, ali kad ideš srcem ne razmišljaš ni o čemu - rekla je Aleks.

foto: Petar Aleksić

Starleta Aleksandra Nikolić u "Zadruzi 6" je osvojila prvo mesto i novčanu nagradu od 50.000 evra. Kako ističe deo novca će uložiti u privatan biznis, a ona i Filip Car uskoro planiraju i svadbu.

- Presrećna sam! Potajno sam se nadala pobedi, ali sam imala jaku konkurenciju, pa nisam bila sigurna. Filip i ja smo zajedno, volimo se i planiramo budućnost. Treba još da se dogovorimo kada će svadba, ali očekujem da bude što pre! Volela bih da uskoro postanem majka. Maštam da rodim četvoro dece - kaže Nikolićeva, koja uskoro putuje sa Carem u Hrvatsku.

foto: Petar Aleksić

- Biću neko vreme u Beogradu, da bih završila obaveze. Filip će obići baku i rodbinu u Novom Sadu. Potom pakujemo kofere i idemo kod njegovih u Crikvenicu.

Na pitanje na šta će da potroši 50.000 evra, Aleks odgovara:

- Srediću mami i sestri stan u Krnjači, a ostatak ću da uložim u privatan biznis. Još ću da razmislim šta će to biti. Moj život nije bio lak, a konačno ću da stanem na noge.

Podsetimo, Aleksandra Nikolić javno je ostavila Dejana Dragojevića u "Zadruzi 6", pa stupila u vezu sa Filipom Carem, koji ju je nedavno i zaprosio u rijalitiju.

kurir.rs/blic

