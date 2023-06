"E, TO TI NEĆE NIKADA OPROSTITI" Novo oglašavanje Anđele Đuričić nakon raskida sa Zvezdanom, poslala mu poruku iz CG jasnu ko dan

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić stavili su tačku na svoju vezu, a Anđela se odmah vratila za Crnu Goru kod svojih roditelja.

Sada se oglasila na svom Instagram profilu gde je podelila citat koji su mnogi povezali sa raskidom sa Slavnićem.

- Uvek će biti onih ljudi koji će te na sav glas, a posebno pred drugima, podsećati da si kao mali p**kio u gaće. Iako ti to odavno ne radiš. Iako sada za sobom vodu pustiš. Ako treba dasku obrišeš i ruke opereš. Uvek će biti onih koji će te podsećati na onaj neslavan trenutak iz tvoje prošlosti, na neke tvoje lomove, nesrećne trenutke, greške, boli. Iako ti više nisi ta osoba. Iako sada drugačije živiš i radiš. Nije da oni neće da ti oproste taj neslavan trenutak. To će ti nekako i oprostiti. Ali to što si se iz toga izdigao, napredovao, naučio, postao bolji... E, to ti neće nikada oprostiti. Ti, uprkos tome, nastavi sebe da živiš, ni postiđen, ni ponosan, sebe svestan - podelila je Anđela citat na pomenutoj mreži.

foto: Pritnscreen/Instagram

kurir.rs/blic