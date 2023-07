OSRAMOTILA ANU ĆURČIĆ UŽIVO U PROGRAMU: Zagorčala joj život užasnim TVRDNJAMA, a onda je optužila za rasturanja BRAKA

Tokom emisije "Narod pita" u kojoj su gostovali bivši zadrugari Marko Marković i Ivan Dragić, gledateljka koja se uključila iznela je šok informacije o Ani Ćurčić i Zvezdanu Slavniću, koje je ona čula od Zvezdana u Beloj kući, pa podsetila sve na njegove reči.

- Psihički mi nikad teža Zadruga od ove nije bila. Je l' ste se osramotili, vaše je. Ovi momci su mi slatki. Htela sam nešto u vezi trojke Ana, Zvezdan i Anđela. To je meni strašno i ništa razumela nisam. Ni ko šta hoće, ni ko šta neće. Slušala sam Anu da će ući da uništi Zvezdanu život. Rijaliti nije za tako nešto, ona je zamislila da je rijaliti Slavnić-Ćurčić. Posebno mi je smetalo što su Anđelu toliko pljuvali, ona jeste pokrešila, ali nije on bingo, on nije bogataš, ni ime - rekla je gledateljka, a saznala se i istina o braku Ace Bulića.

Gledateljka je tvrdila da je Ana kriva za kraj njegovog prvog braka foto: Ana Paunković, Printscreen/instagram, Shutterstock, Ilustracija

- Naravno, kako se očarala tako se i razočarala. Pa i Ana Ćurčić, Zvezdan je pričao da mu je prvi brak rasturila - rekla je gledateljka.

- Je l' ste očekivali da se Ana pomiri sa Acom Bulićem? - pitala je voditeljka.

- Kako su stvari išle, jako se radovala poklonima koje je dobijala. Stalno je govorila da je on njena prva ljubav, pa ne možeš pred mužem tako. Zadnja ljubav se računa - rekla je gledateljka.

Zvezdan je pričao da mu je prvi brak rasturila - rekla je gledateljka foto: Beta/Milan Timotić, Instagram/zvezdan_slavnic, screenshot

Kurir.rs

Bonus video:

11:22 Ana Ćurčić šokirana saznanjem o kumi