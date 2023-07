ACA BULIĆ OČI U OČI SA ZVEZDANOM! Naleteo na Slavnića na parkingu, sve KUVALO u njemu, pa krenuo na njega, evo šta je uradio

Aca Bulić progovorio je o navodima Zvezdana Slavnića da je tokom emotivne veze s Anom Ćurčić u mladosti imao loš tretman prema njoj, kao i da su njihovu vezu pratili brojni skandali i nesuglasice.

- Aco, kako reaguješ na Zvezdanove navode na nisi tretirao Anu kako treba u mladosti? - upitao je Darko.

- On to ne može da zna. To je bio jedan divan odnos, ako izuzmemo tu tragediju. To je bio lep odnos, ne mogu da se setim ni neke svađe. Rekao sam i tad da mi nije jasno zbog čega je to rekao. Mene interesuje samo da je ona zaštićena i da uživa u životu. Šta je bilo, bilo je. Mene je sve to pratilo kroz život - istakao je Aca.

foto: Printsceen

- mBaš mi je drago jer je Aca sad ovde. Zamerali su mi jer pozdravljam njega, jer sam imala njegovu dozvolu da ako Zvezdan ima svoje ispade kažem da imam nekog iza sebe. Aca je rekao da ga Zvezdan slobodno pominje, bez ustručavanja - istakla je Ana.

-Meni je smetalo samo što sam video u Ani strah. Moja procena je bila da joj on neće nauditi, a smetalo mi je kako je ona izgledala u tim situacijama. Bili su toliko godina zajedno, a on je nju najstrašnije vređao, govorio da je kockarka i mnogo toga - rekao je Aca.

- Šta je to što je Zvezdana kidalo kad se spomene ime Ace Bulića? - upitao je Darko.

-To što je on moja ljubav i što zna koliko sam ga volela. Da je Zvezdan bar malo ostvaren, možda ga ne bi toliko remetilo - rekla je Ana.

foto: Printsceen

- Aco, kako je došlo do toga da sretneš Zvezdana na parkingu nakon njegovog izaska? - upitao je Darko.

- Sasvim slučajno, bio sam na Novom Beogradu, slikao sam ga tad. Dok sam gledao Anu kako joj se sve dešava ono u rijalitiju, tad je nešto kuvalo u meni. Zapostavio sam sve, klub, dešavanja, samo da gledam šta se dešava njoj. Tad mi se sve probudilo - rekao je Aca.

