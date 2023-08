CAR ŠUTNUO ALEKS ZBOG ZVEZDANA: Koristila drugaricu kao PARAVAN, Filip otkrio sve! Ovo je cela istina o raskiru

Aleksandra Nikolić i Filip Car potvrdili su da su raskinuli veridbu, a sad se pojavljuju razne priče o tome koji je pravi razlog kraha veze.

Na društvenoj mreži TikTok tokom "lajv" meča došlo do sukoba između Filipa Cara i Ane Spasojević, drugarice Aleksandre Nikolić. Aleks i Car su juče raskinuli, a Ana je čula da je on krivi za raskid veridbe, te je htela da se suoči sa njim i sazna istinu. Filip nije bio raspoložen za razgovor, ali je otkrio da do raskida nije došlo samo zbog Ane, kao i da je Zvezdan Slavnić umešan u sve.

- Ne razumem, objasni mi. Napadaš mene da sam kriva za raskid, šalju mi ljudi - krenula je Ana.

- Kad sam ja to rekao? To što si lagala sa nekim nema veze, mi smo raskinuli pre toga. To je samo onako trešnjica. Ti se družiš sa njom svaki dan, dolazite tamo u stanove, idete na pića, ručkove, a ti igraš sa Zvezdanom "lajv", smeškaš se, pitaš ga kao je, on kao super, ona ulazi u "lajv"... Ne zanima me! Izađi! - odbrusio je Car.Aleks i Ana se poslednjih par dana neprestano druže, a Car je očigledno posumnjao da se Nikolićeva viđa sa Zvezdanom iza njegovih leđa. Podsetimo, Slavnić je pokušao da sumnja Nikolićevu u "Zadruzi 6", a Car je u superfinalnoj noći prvi put video snimak njihovog poljupca iz izolacije. Iako je tada istakao da joj veruje, očigledno ga je ljubomora "pojela" i uništila odnos.

Inače, Aleks je sinoć otkrila da je u lošem stanju, ali i da će danas progoviri o svemu.

kurir.rs/republika

