MAJA MARINKOVIĆ JUTROS OTIŠLA DA UVEĆA ZADNJICU: Starleta otkrila koliko je platila operaciju, ne žali novac!

Starleta Maja Marinković je jutros otišla na operaciju zadnjice koju je dugo priželjkivala, a pred odlazak je progovorila o novom estetskom zahvatu.

- Ubuđena sam. Sinoć je bilo sve u redu, ali sada kada je došao taj trenutak... Nije to nikakav strah. Nema straha zato što je želja veća od svakog straha. Ja kada nešto poželim, to i ostvarim, tako da eto, došao je taj trenutak. Samo da sve protekne u najboljem redu i sve će biti ok - rekla je ona.

- Kao i svaka operacija - nekoliko dana će biti malo nezgodno, ali za mesec dana sam kao nova.

Marinkovićeva je ovaj zahvat dugo planirala i priznala je da joj je ovo bila velika želja.

- Jeste mi velika želja zato što sam negde uvek imala to u glavi da uradim zadnjicu. Naravno da neću preterati da to bude degutantno. Kažu ljudi da postoji lakši put poput teretane, ali ja stvarno nemam vremena za to. Tako da, ovo je moja odluka. Smatram da svako sa svojim telom može da radi ono što poželi - rekla je ona, a na komentare onih koji tvrde da je preterala Maja je poručila.

- Ma mene to ne interesuje. Može da priča šta ko hoće. Ako im se ne sviđa ne moraju da me gledaju.

Starleta ni ovaj put nije žalila novac kada je u pitanju izgled, pa je za operaciju izdvojila pozamašnu svotu.

- Platila sam 4.500 evra. Ne volim da pričam o parama, ali ako me već pitate - toliko. Operaciju sam platila ja, od honorara iz "Zadruge".

- Želim prvo ovo da protekne u najboljem redu, pa otom-potom.

Majin otac Radomir Taki Marinković sve vreme je stajao sa strane, vidno nervozan zato što mu ćerka jedinica opet ide pod nož.

- Taki je pod stresom, celo jutro ne progovara, to mi je dovoljno da shvatim koliko je sati - prokomentarisala je starleta.

