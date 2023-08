MAJA MARINKOVIĆ JE OZBILJNA! Iduće nedelje ponovo ide pod NOŽ! Evo koji deo tela sad menja na sebi, a cena je PAPRENA

Maja Marinković rešila je da sebi ispuni jednu od najvećih želja i stavi silikone u zadnjicu, a ovu intervenciju uradiće iduće nedelje. Ne krije da je dobila mnoštvo negativnih komentara zbog toga, ali je to neće sprečiti u prvobitnoj nameri.

- Idem na operaciju sledeće nedelje, mnogi su počeli da me hejtuju, ja ne razumem te ljude, ja to radim sa svojim telom i svaki čovek tako treba da radi, ono što ga čini srećnim. Ja sam se odlučila na to. Neću ja sad od sebe da napravim na nešto ružno, ali to će biti bum, to sigurno hoće - najavila je Maja, a na pitanje da li se posavetovala s Tamarom Đurić, koja je zbog ove intervencije svojevremeno prošla kroz pakao, takav da joj je čak život visio o koncu, Marinkovićeva je rekla:

Nisam se savetovala sa Tamarom Đurić, ali idem kod proverenog lekara i doktora. Ja se ne plašim ničega, mislim da je želja jača od straha. A ja sve ono što poželim, to i ostvarim - kazala je Maja.

Cena uvećanja implantima, sudeći po cenovnicima sa klinika, jeste oko 3.000 dinara.

