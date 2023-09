"ANA JE ZVEZDANU DOVODILA RIBE ZA TROJKU" Kuma Nacionale razvezala jezik, otkrila šta je sve Bulić platio Ćurčićevoj! SVE INTERES

Milena Kačavenda i Marko Đedović imali su svojevrsnu trač-partiju u toaletu velelepne vile "Milenija", gde su izneli skandalozne detalje o Ani Ćurčić i Aci Buliću. Đedović je tom prilikom istakao da poseduje mnoge dokaze koje tek planira da iznese u javnost, a ova stavka zbunila je čak i dobro informisanu Kačavendu.

- Ali te poruke... Imam poruke kako ona planira da napije Acu Bulića i uvuče mu se u krevet jer je on nije želeo. Meni je njega žao - komentarisao je Đedović.

- Aca je meni pričao za sve te adminke da se to sve gasi kada Ana izađe, da su to sve same "mentolke" - govorila je Kačavenda.

- On je zaštitio nju od napada Zvezdana i ostale ekipe, sve su montirali, pogotovo onaj poljubac u emisiji. Krenuli su da me pljuju, a onda sam im namerno rekao šta ih čeka. Pa, Aca Bulić kuka Ivani Šašić kao zadnji kukavac, on više ne zna šta da radi - nastavio je Marko Đedović.

- Ništa ja nisam znala, nisam znala ni da je zvala Karića da ga pita za pare. Pazi ovo, ona je mesec dana pred ulazak pričala kako je Zvezdan super. Meni Zvezdan nije ništa loše uradio, ali pazi ovo. Šmizla je njena super drugarica koja je njoj pomagala a Ana kaže kako su one baš dobre, radile su zajedno neke botokse. E, sada, ona je zarim Ani okrenula leđa i napljuvala je, a nakon svega toga Šmizla je kontaktirala mene. Čak je pisala Darku u nekoj emisiji. Nas dve smo se napu*avale baš. Nazvala me je nakon toga i ispričala mi neke stvari o mom i Aninom odnosu koje smo samo nas dve znale. Čoveče, Ćurčićeva je mene ogovarala - pričala je Milena.

- Mene zanima da li si ti umešana u taj organizovani kriminal Ane Ćurčić - pitao je Marko.

- Ja sam prijatelj, ja sam svoju drugaricu branila šta god da je radila. Ja sam samostalna, ali sam i glupa, meni kada neko nešto kaže to je zakopano - dodala je Milena.

- Pazi sada ovo. Ja dva dana nisam spavao, moram da ti kažem da sam ja svašta dobio. Ostavio sam sve to ljudima napolju. Ja sam to preslušavao, slušao i gledao. Imam skrinšotove između Ane i Ace Bulića, Ane i Šašićke, tvoje i Anine razgovore. Meni je Ana rekla da je tebi Bulić plaćao lečenja jer si alkoholičarka - rekao je Marko.

- Ja dobijam informacije da je ta Šašićka pričala svašta, ona se pojavlje meni nedelju dana pred finale "Zadruge". Sada moram da kažem da je Aca Bulić platio sve Ani za finale. Haljinu, sandale... E, tu kreće afera "haljina". Ja sam je ostavila u Šimanovcima i zvoni mi telefon. Mene zove Anina adminka da ja moram da se vratim da uzmem to, jer je Ana rekla da bi htela neko odelo. Ja po prvi put kažem adminki da ja nju branim četiri meseca, ona je mene napala jer sam ja rekla da Aca Bulić ima partnerku. Tu je počeo moj rat sa adminkama, kako ja rušim marketing. Aci Buliću je cilj prodaja fudbalera, a Anina je ćerka u vezi sa jednim malim fudbalerom. E sada Zvezdan je mogao da radi šta je hteo, a ona se nije bunila ni za šta. Čula da je ona njemu dovodila ribe - rekla je Milena.

- Ma rekao je on jednom za te trojke - dodao je Đedović.

- Najžalije mi je jer sam branila neodbranjivo. Mene su svi zvali, a ja imam svoj biznis, imam svoju priču. Oni su celu priču osmislili lepo. Njoj se pojavila jedna kuma niotkuda. Milica jeste prava kuma, ali one nisu pričale 12 godina, a tu se pojavi i pijana Bilja.

- E ne znaš ti šta ja sve znam - rekao je Marko.

