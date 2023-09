OVAKO NEŠTO SE NIKADA NIJE DESILO! Otkriveno kakve će kazne biti u ELITI, ima da lete honorari kao prašina, za sitnicu PAPRENO

Produkcija rijaliti formata "Elita" najavila je veliko pooštravanje mera i istakla da za nasilje među učesnicima, koje je i do sada bilo zabranjeno, ove godine neće imati ni malo tolerancije.

Dokaz tome jeste da je učesnik Marko Đedović u razgovoru sa cimerima istakao da će nasilje ove godine žestoko sankcionisati, a onda je otkrio i detalje.

Kazne u Eliti foto: Printscreen

On je otkrio da su kazne do te mere pooštrene da će čak i unošenje u lice žestoko biti kažnjeno, a potom je otkrio da će učesnici za to biti žestoko udareni po džepu.

- Za unošenje u facu tromesečni honorar, pa se vi z***bavajte - saopštio je Đedović zadrugarima.

Učesnici su nakon toga zanemeli s obzirom da se do sada takvo ponašanje nije bilo sankcionisalo.

Kazne u Eliti foto: Printscreen

Podsetimo, "Zadruga 7 Elita" počela je u subotu, 2. septembra, a na velelepno i renovirano imanje uselilo se novih 56 takmičara. Oni će u ovoj sezoni morati strogo da se pridržavaju pravila, a posebno onih koji su vezani za bilo kakav vid nasilja.

Kurir.rs / Blic

Bonus video:

10:39 STARS-EP113