BEBICA IZNEO GNUSNE OPTUŽBE NA RAČUN MARIJE KULIĆ Gnusno udario na njen moral, Miljana zapenila od BESA, ovako pravda mamu

Nenad Macanović Bebica tokom "Pitanja gledalac" započeo je novu prepirku sa bivšom devojkom Miljanom Kulić, i izneo brojne optužbe na račun njene majke Marije.

- Gde ja Marija Kulić izgubila veš? - glasilo je pitanje za Bebicu.

- Iskreno ne znam, to je glasovna poruke, ona je zaboravila bele gaće - rekao je Bebica.

- To je još jedna u nizu patoloških laži, kao što tvrdi da je moja majka k**va, kako smo svi kockari, on je rekao da mi se tata drogira i pije - ubacila se Miljana.

foto: Printscreen YT

- A gde su te gaće? - upitao je Darko.

- To niko ne zna - rekao je Bebica.

- Moja majka uvek spava kod kuće, samo je jednom spavala kod drugarice kada je išla na zračenje. To su laži dotičnog, ovim putem molim majku, za svaku tvrdnju da mi je majka k**va tuži, on je izmišljao i za moje sestre - rekla je Miljana.

- A Bebica je pomenuo da ste vi tražili tvoju majku po Nišu - dodao je voditelj.

- Ma da, pa kaže da je bila na depilaciji u deset uveče - provocirao je zadrugar, na šta je Kulićeva odbrusila:

- On laže sve kao i o svom životu, setite se, ali pošto smo mu verovali ja. mi smo potpisali ugovor za novac, koji su mu moji pozajmili što za njega, što za autobus, a on je rekao da tvrdi da moja majka diktira lekove. Plus mi je on rekao da imam suđenje sa Matorom i Đedovićem.-Ovde se spema opasna zavera protiv mene.

kurir.rs

Bonus video:

02:29 Milena Kačavenda i Miljana Kulić