"SRAMOTA ME JE ZBOG SINA, NA LEKOVIMA SAM" Oglasila se Sanjinova majka! Kad Kačavenda umeša prste, nastane HAOS: Uneo nam je nemir

Bura oko odnosa Sanjina Horvata i Milene Kačavende se ne stišava.

Nakon što je Sanjin u toku telefonskog razgovora sa majkom bio izuzteno grub te je uvredio i svoju devojku, pa i na neki način raskinuo sa njom, oglasila se upravo Ksenija, Sanjinova majka, koja je vidno potrešena iznela svoje viđenje situacije:

foto: Sanjin Horvat raskinuo sa devojkom

- Ja ne mogu da verujem koje sramote ja doživljavam zbog deteta! Ne znam šta njemu fali tamo...je l on lud? Ja sam juče plakala ceo dan...to nije moj sin! ja ga ne prepoznajem. On je fim čovek, fin prema ženama... ali tako da se ponaša prema meni, ja to ne mogu da poverujem. Uzela sma tablete da se smirim, evo ceo dan ležim - rekla je ona pa dodala:

- Što je najcrnje, napao je tu ženu, koja je divna, krasna... on je imao dosta žena u životu, ali Nataša je savršena i najbolja. Ona mu ništa nije napravila. Ja stvarno ne znam šta se dešava...Što se tiče Nataše, čula sam se sa njom, ona je šokirana... Danas ću se videti sa njom. Nije rekla ništa ružno i totalno je uz njega. Stvarno ne znam šta se dešava. Uneo nam je nemir u kuću...i meni i mojoj mami.

foto: Printscreen

Ona je takođe objasnila i zašto se Nataša juče nije javila i razgovarala sa Sanjinom, što je njega dodatno iznerviralo.

- Žena nije ni znala da ću ja imati poziv sa Sanjinom... pokušala sma par puta da je pozovem, ali se nije javila... Ona ima jako odgovoran posao, i bila je na sastanku... pozvala je odmah posle da pita šta je bilo toliko hitno. Zato se žena nije javila. Ovo što on priča sada nema veze sa životom, totalno nije u pravu - zaključila je Ksenija.

