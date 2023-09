OTKRILO SE KO VEČERAS ULAZI U ELITU! Velika je rijaliti zvezda, učesnici će biti ŠOKIRANI, a ona će bežati preko kapije?!

Televizija Pink za večeras je najavila emisiju "Pitanja novinara", ali i vandredno ubacivanje. Bela kuća će postati bogatija za jednog člana, a u emisiji "Gledanje snimaka" je otkriveno ko bi to mogao da bude.

Naime, tokom sukoba sa Miljanom Kulić, Nenad Macanović Bebica je otkrio da mu je ona priznala da u "Elitu" ulazi Lazar Čolić Zola.

foto: Ana Paunković, Petar Aleksić

- Da. Ona je rekla da će u nedelju da priča, jer u petak nije komentarisala. Udarilo je na ego, iskompleksirana je. Da je Darko ne pozove na intervju, zapalila bi nas sve ovde. Da, imam loše mišljenje o njoj. Jedva čekam da dođe Zola, da se otkači od mene. Miljana najavljuje njegov ulazka za sutra, nadam se da će to da se desi - rekao je Bebica.

- Odgovoriću samo iz pristojnosti prema gledaocima. Ovo apsolutno veze u životu nema šta on priča. Ako su nekoga ispitivali novinari, mene su, toga mi je preko glave. Ja najviše volim da komentarišem ljude. On je iskompleksiran mali čovek. Videli ste danas kako mi je pomerio sto, a zna da sam operisana. Odgurnuo je sto, pala sam na pod. Mene on ne interesuje - dodala je Miljana.

foto: Kurir

- Ja ga prve, druge i treće nedelje nisam primećivala, ali kad je dara prešla meru, kad je krenuo da mi pominje porodicu... On od prvog dana poziva Zolu da dođe. Ima na šta da bude ljubomoran. On je ovde kuvarica, krade za devojke, a te devojke će sa Zolom da provode vreme. Pre svega ima dušu i dobar je čovek. Zola nije ostavio svoje dete, poštuje svoju majku, dijametralna je razlika. Zaista ne želim da mi ovo bude tema rijalitija. Ali kad mi vređa majku, udara na traume, priča da će Ivan da mi oduzme dete - rekla je Kulićeva.

Kurir.rs / Espreso