"MOJI RODITELJI NISU ZA NAŠU LJUBAV, ALI SU DALI ANITI ŠANSU" Matora se rasplakala na pomen majke i oca: Prebacivali su mi svadbu!

Za vreme emisije "Pitanja gledalaca" u rijalitiju "Elita" Jovana Tomić Matora se slomila i rasplakala zbog svoje žene Anite Stanojlović.

Matora se tom prilikom dotakla i svojih roditelja, rekavši kako oni ispaštaju zbog njenog ponašanja i pogrešnih odluka.

- Neka ona ustane da kaže da ništa loše nisam rekla. Rekla sam: "J**** ti mater", a onda mi je na to rekla: "Govoriš to, a moja mama ti sprema rođendan", što je zvučalo kao prebacivanje. Ona je meni nakon toga skrenula pažnju na dešavanja u porodici, a ja sam samo rekla na to: "Sad si našla da misliš o tome" - govorila je Anita.

Nakon Anitinog izlaganja reč je dobila i Matora koja je otvorila dušu o svojoj porodičnoj situaciji, nakon čega je završila u suzama.

- Ja sam samo rekla da moji roditelji žele da organizuju njen rođendan, a nisu u nekoj finansiskoj situaciji. Oni nisu bili za naš odnos, ali su odličili da joj daju šansu i moja majka je nju uhvatila za ruku kad smo prelazile ulicu, a ne mene. Boli me jer sam se borila za naš odnos, dala sve od sebe, a dolazim u situaciju da tokom svađe trpim uvrede na račun roditelja. Stari su, nisu dobro, nisam uz njih godinama. Boli me sve to, zato mi je teško da ih ona uvredi. Moji roditelji su izgubili poverenje u mene. Ne mogu da veruju šta sam im priredila. Najviše su oni ispaštali tokom mog učešća. Zanemarila sam neke stvari, a onda su me sačekale neke stvari. Kad smo spremale svadbu, a moji roditelji su mi sve to prebacivali, što je posle probudilo sumnju u meni da sam uticala da se osećaju loše - govorila je Jovana koja nije mogla da obuzda suze i plač.

