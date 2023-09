"DAVIO ME JE I ČUPAO ZA KOSU" Potresna ispovest Aleksandre Nikolić o nasilju Filipa Cara, TRUDNU je pao, htela da zove POLICIJU

Aleksandra Nikolić koja je trenutno u drugom stanju optužila je svog bivšeg partnera Filipa Cara za nasilje.

Ona je u emisiji "Zadruga - narod pita" ispričala da ju je Filip navodno davio i čupao i da jednom incidentu u Crkvenici zna i njegov otac.

- Davio me je i čupao za kosu. Rekao je da je to u naletu strasti, ali sam ja počela da plačem. Kada je to video otreznio se i rekao mi je "Nisi me trebala nikada lagati". Kad ti mene trudnu čupaš za kosu, htela sam da ga prijavim. Plakala sam i kukala. Izbacio me je iz sobe. Otac njegov je pokušao da nas smiri. Plašila sam se njegovih reakcija - rekla je Aleksandra.

- U njemu sam videla ceo svet. Verio me je. Zna koliko sam ga volela. Otići ću odavde, ostaviću telefon kod kuće. Kad čujem njegov glas ja se tresem, ne znam šta pričam. Te situacije su se dešavale jednom mesečno i ja zaboravim na to. To je bila bolesna ljubav - pričala je vidno uznemirena Aleksandra Nikolić.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

