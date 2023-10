"MARIJA JE IMALA AFERU SA NJIM" Bebica optužio Kulićevu za BLUDNE RADNJE, ispričao sve DETALJE

Odnos Miljane Kulić i Nenada Macanovića Bebice bio je jedna od tema u emisiji "Gledanje snimaka" večeras, nakon što su takmičari "Elite" saznali za razgovor Slađe Lazić i Bože Džonsa o njima.

Voditeljka Ana Radulović podigla je Miljanu, kako bi čula njeno mišljenje.

- Da li se slažeš da te je Bebica mazio i pazio, dok Zolu nije zanimalo kad povraćaš - pitala je voditeljka.

foto: Petar Aleksić, Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

- Slažem se da je dotični do poslednjeg dana bio idealan, a što se Zole tiče, bio je sa mnom iz koristi da bi dobio Rajsko ostrvo da se izležava. Zola je ušao kad sam bila polupana od odnosa sa Ivanom, zaljubila sma se, volela sam, a da sam napolju bila, ne bih ga pogledala, niti bih toliko dugo bila sa njim. Nikad mi nije dokazao da me voli, ovde se folirao. Odvede me ispod trema, pa kad su kamere okrenute, on me dovede do ludila i izbaci iz takta, pa ispadam ludača, napravila sam žrtvu od njega. Ono što sam uradila je za svaku osudu. Moja namera nije bila da ga udarim štiklom, tako se namestilo i ne želim da se sećam tog odnosa koji ništa dobro nije doneo meni i mojoj porodici. Zadnje dve sezone me posle rijalitija nije pozvao ni na ručak, ni na kafu. Nije dokazao da me voli i zato su mi reakcije bile šizofrene i neartikulisane. Složila bih se sa Slađom da je Zola zanimljiv, ali od mene nije zanimljiviji - rekla je Kulićeva.

- Slađa je posle par rečenica rekla da Zola nikad nije uvredio žensko - istakla je voditeljka.

- Vređao je moju mamu. Slažem se da ga nisam interesovala i da je sve glumio zarad rijalitija. Poludeo je kad je napravio čestitku, a gledaoci su prepoznali foliranje, pa je napravio haos u štali. Sve je radio da gledaoci vide. Vređao je moju mamu - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

- Odgovarala joj je Zolina igra, a sad joj ne odgovara. Što nisi poslušala tad kad smo ti mi govorili - ubacila se Matora.

Bebica je odlučio da razveže jezik o Mariji Kulić, te naveo da je bila intimna sa famoznim taksistom Bilijem iz Niša, kog često pominju tokom rasprava.

- Bili je vozio Mariju na Zlatibor i imao avanturu sa njom - rekao je Bebica.

- Evo, sad je rekao da je Bili opštio sa mojom mamom, a ona je bila na Zlatiboru jer su joj lekari govorili da treba da udiše svež vazduh. Ja sam oduvek pokušavala da zavolim Bebicu i zaboravim Zolu - priznala je Miljana.

- Ne mogu da verujem da je imala s*ks bez osećanja, to je degutantno - ubacila se Teodora Delić.

foto: Printscreen

- Sve na šta se žalila na Zolu, ona je radila Bebici - istakao je Marko Đedović.

- Kur*e naplaćuju, ona je dro**a, jer je za džabe. Zato je i rekla da je volela Bebicu, a prvo je rekla da nije - dodala je Delićeva.

- Bebice, kako komentarišeš Slađino izlaganje jer je ispalo da je više pohvalila Zolu? - pitala je voditeljka.

- Ja sam objektivna - rekla je Slađa.

