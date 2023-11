OVO JE SVE ZANIMALO! Maja otkrila SVE o odnosu sa Fetićem, dotakla se prijateljstva sa Stanijom, pa raspalila po Aneli ŽESTOKO

Bivša zadrugarka Maja Marinković otkrila je kako se provodila na putovanjima na kojima je bila u poslednje vreme, a onda je otvorila dušu o odnosu sa Edom Fetićem, sa kojim je već neko vreme povezuju, ali je spomenula i prijateljstvo sa Stanijom Dobrojević.

- Bilo je mnogo destinacija, ali najbolje sam se privela u Barseloni. Najlepši utisak nosim odande. Na momke nisam obraćala pažnju, išla sam sa svojim drugom Makijem u Španiju. Nisam imala vremena, uživala sam, neke druge stvari su mi bile prioritet - kaže Maja i dodaje:

Nikakve veze sa čovekom nemam, niti smo išli zajedno bilo gde. Imamo korektan odnos, ostali smo dobri. Čula sam se sa Edom, rekao mi je da mu se telefon usijao, ko hoće da veruje neka veruje. Smešna priča, ne postoji ništa među nama. Mislim sve najlepše o njemu, smešno je da se tolika prašina digla oko toga - poručila je bivša zadrugarka i progovorila o prijateljstvu sa Stanijom i odnosu Aneli i Janjuša.

- Sa Stanijom sam u odličnim odnosima, imam najlepše mišljenje o njoj. Ne znam da li je s dečkom, pričale smo o drugim stvarima. Ja Staniju stvarno volim i ona je mnogo dobra devojka, žao mi je što su ljudi preko njenog imena ušli u rijaliti. To što ti utanjiš glasić, ne znači da si naivna. Nije se ona baš svesno zakačila za Janjuša. Ona vrlo dobro zna da je njen bivši muž govorio istinu kad je rekao da je ona po ceo dan gledala rijaliti kod kuće. Mislim da joj se Janjuš dopada, on je vrlo harizmatičan i duhovit. Mali Uroš vadi prosek 100%, samo bih njega gledala. Maciku bi zavoleo više od mame. Mene dožive kao vešticu, pa kad me upoznaju iznenade se kako sam fina. Mislim da je Aneli moj fan, dokazala je to kad je kačila moje klipove po mrežama. Odlično je ona upućena u sve, ušla unutra da bi postala popularna po svaku cenu. Nije uopšte glupa Aneli, a Stanija je čovek, ona je iskrena i htela je da sazna šta je istina, ona je odmah rekla da joj se nije dopala energija od Aneli. Ne može treća žena da ti rasturi odnos ako je taj odnos dovoljno jak. Nije kriva žena, nego muž, za drvo i to je to - rekla je Maja u emisiji Premijera Vikend Specijal.

