DRUŠTVENE MREŽE BRUJE O TAJNOJ ROMANSI MAJE MARINKOVIĆ! Šuška se da je sa ovim frajerom bila u Italiji on se oglasio i sve PRIZNAO

Nedugo nakon posete Parizu, rijaliti zvezda Maja Marinković otputovala je u Italiju, a nakon što je na društvenim mrežama otkriveno da se u isto vreme tamo nalazi i njen bivši cimer iz "Zadruge" Edis Edo Fetić, počele su da kruže priče da su u zajedno, u tajnoj romansi.

Tim povodom se oglasio i Edo, koji je potvrdio da su i do njega došle ove priče. Međutim, kaže da je reč o dezinformaciji.

- Ma jok, nema ništa od toga, kakvi! Vidim, pišu to i meni po Instagramu, šuška se to i priča, ali nema to veze s vezom. Maja i ja smo dobri prijatelji bili i ostali, dobri smo drugovi baš - kaže Edo i dodaje:

- Stvarno se nisam sreo sa Majom, Italija je velika. Ona je bila u Rimu, koliko sam video, a ja u Milanu, Veneciji. Glupost - zaključio je Fetić.

