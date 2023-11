JANJUŠ SE PRVI PUT IZ ELITE OBRATIO ENI! Ono što joj je poručio će sve ŠOKIRATI, progovorio o Aneli, a onda zadao POSLEDNJI UDARAC

Marko Janjušević Janjuš prvi put se obratio supruzi Eni otkako je ušao u "Elitu", gde je od samog poečtka veoma prisan sa Aneli Ahmić.

Naime, on je ženi čestitao rođendan, ali nije znao koliko ona puni godina tačno, što je šokiralo gledaoce.

- Danas je 8. Novembar i dan kada je pre jedno 30 godina rođena majka moje dece. Ona ovo ne gleda ali se nadam da će joj neko preneti. Ona je trenutno u Parizu i sanjao sam da je upoznala nekog muškarca iz Konga i uzeli su se na kraju. Zamisli sad šta mi se dešava u glavi - rekao je Janjuš pa dodao:

- Što se jučerašnjeg dana tiče, doveo sam se u situaciju gde sam došao na žurku i dočekuje me ta Ćanina pesma pa zatim Rada Manojlović i onda Di džej Neba, da bi na kraju uleteo Lepi Mića. Uz sve to vrtim rulet a aparat mi ide na automatik. U rom trenutku ulazi mali jazavac koji mi traži nešto i ja mu govorim da se pomeri uporno. Kad is kod kuće i teško ti je ti sediš i ćuriš a zamisli ovde. Nije ovo zaje**ncija. Meni taj dečko nije više zanimljiv i ne mogu više ni da se šalim sa njim. Ne kažem da su sinoć imali lošu nameru ali bio je pogrešan trenutak - rekao je Janjuš.

- Ja od danas ispravljam krivi tok ovog rijalitija. Mnogo sam energije utrošio u nebitne ljude. Što ja imam da ulazim zbog budala u probleme? To nisu naivne stvari. Neka piče samo neka me puste - rekao je Janjuš.

- Sa Aneli kako stojiš? - pitala je Teodora.

- Nikako, juče mi se tokom cele situacije kezila. Pritom sam bio u ku**u ceo dan. Ona mi je isto postala dosadna, video sam sinoć u svađi da zna itekako da se svađa i psuje. Što mora da mi se dešava da uleće obezbeđenje između mene i Uroša? To je blam -rekao je Janjuš.

Zadrugarka ga je pitala i kakve planove sada ima u rijalitiju:

- Hoću da živim punim plućima, da uživam i da me niko ne dira. Meni psihijatrijski slučajevi ne trebaju. Voleo bih da kada bude Krunin rođendan, da mi pošalju jednu tortu da počastim bliske ljude. Još jednom srećan rođendan Eni, neka te Bog čuva i sa mnom i sa tobom - rekao je Janjuš.

