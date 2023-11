ASMINOV OTAC KAČIO STANIJINE PROVOKATIVNE FOTKE?! Aneli sve javno otkrila: Izbacivao je žene u TANGICAMA! ŠOK!

Aneli Ahmić je javno progovorila o navodima da se ocu njenog bivšeg supruga Asmina Durdžića, Mustafi sviđa kako izgleda Stanija Dobrojević, a takođe je spomenula i kako reaguje na to što je Mustafa kačio Stanijine slike na društvene mreže.

- Pa on je stalno izbaciovao neke žene u tangicama, meni su izgledale kao neke strankice. Uvek je kačio neke golišave slike. Asmin je stalno slao Mustafi neke slike, a on je to objavljivao. Šerovao je sve živo. Mustafa pati da živi tako, jer sa Mevlidom nije mogao tako - rekla je Aneli.

Nakon toga su takmičari Elite komentarisali sve što je Aneli rekla te su osudili porodicu.

- Ja sad kapiram celu stvar. Da otac kači, ono što sin radi? Sestra optužuje brata da radi neke stvari. Tata kači neke tangice, ja ne znam da li su oni poludeli. Ako to rade, samo neka ne morališu Aneli zbog pravljenja pite. Ja sam prvi mislio da je to jedna tradiconalna porodica, ali po svemu sudeći, ni sami oni ne poštuju to. Oni ponižavaju Aneli jer se ne ponaša onako, kako oni žele, a onda prihvate Staniju i njen model ponašanja - kazao je Mića.

