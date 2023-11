BEBICA UDARIO NA MILJANU KULIĆ! Toliko toga je rečeno, a ovo još uvek NIKAD, bio je brutalno iskren kod drveta mudrosti

Nenad Macanović Bebica je u Rajskom vrtu razgovarao sa Drvetom Mudrosti o svojoj vezi sa Teodorom Delić, ali i o pojedinim takmičaraima.

- Meni je super, lepo mi je sa Teodorom, mada ovde misle da se ona folira, ali ja ne mislim to. Vidim da je iskrena, nemam sumnju, ali me na trenutak poremete neke izjave, kao ono sinoć sa Slađom. Ja mnogo bolje poznajem Teodoru nego Slađa, ali verujem da će sve biti dobro. - rekao je Bebica pa se osvrnuo na Teodorinu ljubomoru:

- Ona misli da ja gledam MIljanu, ali to nije istina, pa da gledam u ogledalo, a ona to proverava, ali ja ne gledam MIljanu, ne zanima me - rekao je Bebica.

- Čudno mi je to da sada tako pričaš o Miljani? - dodalo je Drvo.

- Ma ja kada presečem jednom, presekao sam. Mene to ne zanima, niti bilo šta. Šta više ja sam sa Zolom okej, ona malo pecka, ali mene to ne zanima. Ja neću da diram. Mene zanima Đedovićvemo miljenje, a ne Zolino. Njegovo mišljenje me baš ne zanima - rekao je Bebica, pa se osvrnuo na njegovu vezu sa Teodorom.

- Ona je zaljubljena i to mi je priznala, i to baš i da joj je baš bitno i dan se sačuvanom ovde lepo.

