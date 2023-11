MILANA MILOŠEVIĆA UCENJUJU S BEZOBRAZNIM VIDEOM SA ZADNJEG SEDIŠTA AUTA Traže mu 70.000 € ili sve ide JAVNO pa mu poslali SKRINŠOT

Voditelj Milan Milošević ucenjen je porno snimkom! Sve se dogodilo protekle nedelje i to nakon što je Milan gostovao kod Ognjena Amidžića i najavio povratak na Pink.

- Samo su u inboks počele da mu stižu poruke na Instagram: "Imam tvoj snimak Milane ispred hotela u 5 ujutru. Baš si se trudio, spremi 50.000 evra". Te poruke koje je dobijao su mu zatrpavale inboks. Kada je proverio, svi profili sa kojih su mu pisali bili su lažni. On je na početku kulirao i blokirao sve profile s kojih je dobijao poruke, međutim profili su nicali jedan za drugim. On je tada napisao da mu pošalju snimak, da vidi, međutim poruke su počele da mu stižu i na mobilni telefon. One su uglavnom imale istu konotaciju, ali sada je već postalo ozbiljnije. Tražio je barem deo snimka da vidi o čemu se radi, i o kome. Međutim, ljudi koji su mu slali poruke su postali prilično agresivni, pretnje su bile sve jače, a suma je sa 50.000 evra povećana na 70.000 evra. Kada je video da je davo odneo šalu, Milan je pozvao svog prijatelja koji radu u bezbednosnoj informativnoj agenciji da mu se požali jer koliko zna uvek je bio čist i nema šanse da ima snimak jer se nikada nije snimao. Prijatelj ga je posavetovao da pronađu konekciju u sektoru MUP-a za visokotehnološki kriminal. Istog dana sve je prijavljeno, krenule su provere brojeva telefona sa kojih su stizale pretnje i ucene. Brojevi su bili svi pripejd, ali ono što su ustanovili to je da su kupljeni u jednom mestu pored Smedereva. U međuvremenu, Milan je insistirao na tome da dobije bar deo nečega čine mu prete - priča izvor.

foto: Kurir

Milan je protekle nedelje proveo u paklu on se dopisivao sa ucenjivačima pokušavajući da dobije bar nešto da vidi o čemu se radi, ali i da otkrije ko mu to radi o glavi i iznuđuje pare.

- Na kraju posle gomile vremena provedenog u ubeđivanju stigao mu je skrinšot gde se vide samo dva gola tela jedno na drugom. Bili su na zadnjem sedištu automobila. Milan je odmah znao da to nije on. On je video da je u pitanju nameštaljka. Pozvao je advokata i posavetovao se sa njim, podneo je krivičnu prijavu protiv NN lica dok sektor za visokotehnološki kriminal i dalje traga za osobom koja mu je pretila i ucenjivala ga. Što je zanimljivo, ta osoba je samo odjednom prestala sa ucenama koje su baš počele u trenutku kada je krenulo pisanje da se vraća u Elitu. Državne institucije trenutno rade svoj posao. Milan je sada potpuno opušten jer zna da nema veze sa snimkom i da to nije istina - završava izvor.

foto: Ata Images

Milana Milošević je odlučan da pronađe ucenjivača.

- Ovo neće proći tek tako nekažnjeno. Ja nisam klinac da sebi dozvoljavam ovakve stvari a za ucene i pretnje ova osoba će debelo platiti i odgovarati. Neću se smiriti dok tu osobu ne strpam u zatvor – završio je Milan Milošević

kurir.rs/skandal

