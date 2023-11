"SINE, SADA MOGU NA MIRU DA UMREM" Milan Milošević o podršci svoje majke i povratku na Pink: Kao da nikada nisam ni išao...

Kao bomba odjeknula je vest da se Milan Milošević vraća na televiziju Pink na kojoj je prestao sa radom početkom ove godine.

foto: Damir Dervišagić

Milošević je gostovao u "Premijera Vikend Specijal" i progovorio o povratku na ružičastu televiziju, učesnicima, ali i svojoj majci koja mu pruža veliku podršku.

- Osećam se kao da nikad nisam ni išao. Mislim da će unutra biti različitih reakcija, želim da povratim autoritet koji je neophodan. Ja sam radio pet sezona. Priželjkivao sam, kad sam prvi put seo za crni sto, ja sam mislio da sanjam. Ostvario sam svoj san - kaže Milan i dodaje:

foto: Printscreen

- Majka mi je rekla kad sam se vratio na Pink: ''Sada mogu sine na miru da umrem!''. Ona mnogo voli da gleda Zadrugu i baš sam joj falio tamo - rekao je Milan i otkrio ko je po njegovom mišljenju najviše profitirao od ''Zadruge'' i iskoristio svoje potencijale.

foto: Privatna Arhiva

- Mislim da su najviše potencijala iskoristili učesnici prve sezone Zadruge. Tu su Teodora Džehverović, Kija, Sloba, Đedović, Luna Đogani... Nisam u konfliktu s Đedovićem, došli smo iz iste medijske kuće, mislim da će se on obradovati kad me vidi, jer znam da on misli da sam ja najbolji - rekao je Milošević.

