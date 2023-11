MATORA DOŽIVELA ŠOK UŽIVO U EMISIJI! Sigurno se razvodi, otkrila da će njeno prezime NOSITI SAMO JEDNA OSOBA, a onda se SLOMILA

Jovana Tomić Matora ne može da oprsosti izdaju i prevaru supruge Anite Stanojlović i jedva čeka da se razvede od nje.

- Matora da li bi mogla ponovo da budeš sa nekim kao što je Anita - upitao je Ognjen.

- Ne znam, ja sam se zaljubila u nju sa svim njenim manama, da sam znala da ima takvu crtu, sad bih ti dala odgovor ne. Prvi put da sam bila sigurna, ja ne mogu da verujem da je ona to uradila, lajv u pet ujutru. Na mojoj svadbi je Đedović plakao, vezali smo se za ceo život, a ona tada na lajvu, i ona mi se pravdala, a ona tamo. Ja to nisam videla ni u knjizi. Iskreno, ne mogu da povratim poverenje nikada. Ne bih volela da se razočaram u sve ljude, ali biće veoma veliki stres. Iskreno, ja sam podnela to za razvod, znam da će moje prezime u budućnosti nositi samo moje dete - rekla je Matora.

- Ne sme da se pomiri, to bi mi bilo razočaranje - dodala je Miljana.

Ognjen je uneo cveće za Matoru, što je nju rasplakalo.

- Matoriću, sve oluje u životu dolaze sa razlogom. Neka tvoj bude konačno prekretnica u životu, povratak u realnost i postavljanje prioriteta. Zapamti samo poštovanje mora biti jače od emocija. Nek ova godina bude poslednja u kojoj nećeš poštovati i voleti sebe. Uz tebe smo zauvek, tvoja podrška.

- Hvala puno, ja jako volim cveće - rekla je Matora.

- Ne mogu ljudi da razumeju. Ja sam tamo sedam godina, sve sam proživela što je moguće, sve sam tamo doživela. Idem srcem i onako kako osećam. Hvala ljudima koji su ovo poslali - rekla je Matora sa suzama u očima.

