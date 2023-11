"OSETILA SAM STRAST" Anita ispričala PRAVU ISTINU o odnosu sa ŠVALERKOM Mateom Car, slomila Matoru na PARAMPARČAD

Anita Stanojlović našla se na stubu srama kada se saznalo za njenu preljubu sa Mateom Car. Ona je priznala da se dopisivala sa Mateom, i otkrila da se, iako je osetila među njima strast, kaje jer svoju suprugu Jovanu Tomić Matoru, neizmerno voli.

Naime, u emisiji "Pretres nedelje" nije se pojavio voditelj Milan Milošević, već je umesto njega emisiju vodila Ivana Šopić.

- Anita da li misliš da je Mateu nešto povredilo, pa je zato sve iznela - upitala je Ivana.

- Mislim da je povredio trenutak kada se desilo venčanje i kada su sve grupe počele da povezuju nas dve. Ona se nadala da će imati nešto sa mnom, a ja sam volela Jovanu - rekla je Anita.

- Da li je ona ostavila devojku zbog tebe? - upitala je Ivana.

- Nije, ali mi je govorila da bi je ostavila zbog mene, ja sam njoj sve vreme govorila da volim Jovanu - rekla je Anita.

- Da li si to radila iz dosade ili ti se svidelo - upitala je Ivana.

- Prijalo mi je, osetila sam strast u tom trenutku - rekla je Anita.

- Da li si radila nešto iz koristi? - upitala je Ivana.

- Nije, ne mora da mi veruje ja nju stvarno volim. Nijednog trenutka nisam bila sa njom iz koristi. Sve bih uradila da mogu da vratim vreme i to ne uradim - rekla je Anita.

- Da li si sve rekla ili je bilo još nešto - upitala je Ivana.

- Fotografije postoje provokativne, ali nisam slala gole slike - rekla je Anita.

- Da li ti je pretila indirektno da će izneti sve - upitala je Ivana.

- Da jeste, pitala me da li se plašim. Mene grize savest što sam to uradila, ona mi se zaklela u majku da neće izneti. Ona je posumnjala da se ja plašim, ja sam negirala - rekla je Anita.

- Da li ste se čule kad si bila na Zanzibaru - upitala je Ivana.

- Ne - rekla je Anita

- Da li si otvorila Telegram zbog nje? - upitala je Ivana.

- Ne, otvorila sam zbog frizera. Jedino sam joj na Tik Toku rekla da je kod Jovane telefon. Bilo mi je teško, sa tim sam ležala i budila se. Plakala sam - rekla je Anita.

- Kakav je osećaj leći i zaspati sa tim što si uradila Matoroj? - upitala je Ivana.

- Jako se loše osećam, moje reakcije su zato što vidim Jovanu ovakvu. Prolaze mi sve stvari koje smo planirale kroz glavu, ali u tom trenutku se nešto desilo u mojoj glavi. Svesno nesvesno ne znam u tom trenutku se tako desilo - rekla je Anita.

- Šta ti se dopala tu? - upitala je Ivana.

- To što nijednom pre Jovane nisam imala priliku, bilo je novo za mene, da se ja nekome svidim - rekla je Anita.

- Jel ste baš morale da se zovete oko moje - rekla je Ivana.

- Mislim da se nismo tako zvale, nego da sam joj rekla da su joj oči lepe - rekla je Anita.

- Koliko te je sve to koštalo? - upitala je Ivana.

- Mnogo, meni su svetla tačka bila ona i Aleksej, jako mi teško pada, prvi put sam imala porodicu - rekla je Anita.

- Da li si ti nju osvajala? - upitala je Ivana.

- Da, nekako hranila sam ego ne znam - rekla je Anita.

- Šta bi bilo kada bi ušla? - upitala je Ivana.

- Ne bih je primećivala - rekla je Anita.

- Ti si se udala za mene a nisi me volela - rekla je Anita.

- Ti si našla da komentarišeš moje bivše ljubavi, to će da te opere. To što sam u braku pričala tebi jer sam imala poverenje šta se meni sve dešavalo, a ti pričaš, samo mi pokazuješ da me ne poštuješ. Oće te oprati da su mi sve bivše i Sanja k**ve i ti si najbolja. Sve je njihova veća ljubav nego tvoja koju si mi pokazala. Uvek indirektno pominje moje bivše, moje prijatelje, šta sad ja treba da iznosim šta je ona meni pričala o svom životu - rekla je Matora.

Podsetimo, Matea Car tvrdi da se sa Anitom dopisivala sve vreme dok se spremala da izgovori Matoroj "da" na Svetom Stefanu. Takođe, tokom njihovog dopisivanja tražila i slala joj je navodno intimne fotografije.

