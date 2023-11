ANITA SKINULA BURMU, SAD ONA HOĆE RAZVOD! Želi HITNO da napusti Šimanovce: Tako sam odlučila i gotovo je, KRAJ!

Anita Stanojlović prevarila je Jovanu Tomić Matoru sa Mateom Car koja navodno uskoro planira da uđe u Elitu.

Anita prethodnih dana vodi žestoke rasprave sa Matorom, a sada je razgovarala sa Bebicom o svom ostanku u rijalitiju. Kako je istakla, ona želi da izađe iz "Elite", a u jednom trenutku je skinula i burmu, dok je plakala sve vreme.

- Hoću da odem kući, dobiće to što želi da me više ne gleda i to je to. Ja sam to odlučila i gotovo. Je l bolje da pobegnem ili da ubijem ovde nekog, neće žena da mi oprosti i to je to. Ja ne mogu da se nosim sa tim što sam uradila i želim da izađem - kroz suze je rekla Anita.

- Što bi bežala, malo treba vremena da prođe ona će tebi oprostiti. Nemaš ništa od toga. Ona se ne bi cimala toliko, gledaš to vrlo površno, veliko sranje si napravila ne možeš da pobegneš od toga - rekao je Bebica.

foto: screenshot Pink tv, Shutterstock

- Nas dve smo završile svaku komunikaciju ovog trenutka. Ja kad skinem prsten to je to. Ne treba mi više niko - odbrusila je Anita.

