"DO KRAJA ŽIVOTA ĆU JE NOSITI" Anita vratila burmu, pa priznala da šalje TAJNE SIGNALE Matoroj: Ne odustajem od nje

Učesnica Elite Anita Stanojlović u emotivnoj ispovesti je još jednom otkrila da neće odustati od Jovane Tomić Matore, koju je prevarila sa Mateom Car i čije su prepiske izašle u javnost.

foto: Ata images

Naime, iako je Matora odlučna po pitanju razvoda, Anita još jednom potvrđuje da neće potpisati papire za sporazumni razvod braka.

Ona je vratila venčanu burmu, ali i otkrila da će joj slati tajne signale.

- Vratila si burmu - rekao je voditelj.

foto: screenshot, Shutterstock

- Da. Do kraja života ću je nositi. Ako ne na ruci, onda ću je nositi na ogrlici - istakla je Anita, pa priznala da joj mnogo znači što je Matora raspravljala sa devojkama koje su je pokrale i da će joj uvek slati tajne signale kako bi joj bilo jasno da joj je stalo.

foto: Petar Aleksić

- Znači mi, ali ja to ne gledam kao nadu. Ona govori da je samo pravedna, da to nema veze sa njenim emocijama, ali ja verujem da ipak oseća nešto. Ja ću Jovani dati signale da od nje nisam odustala. Pre neki dan sam izgledala kao da me baš briga, ali nije tako. Svi koji me znaju, vide i jasno im je kako se osećam. Ne nadam se pomirenju, ali ne odustajem od nje - govorila je Stanojlovićeva.

