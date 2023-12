"PONAŠANJE NIJE PRIHVATLJIVO" Sita dala sud o ljubavi Janjuša i Aneli, ovo im se neće dopasti: Veza im ne može biti stabilna!

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš ozvaničili su svoju vezu, nakon turbulentnog perioda njihovog odnosa.

foto: Printscreen

Oni sada uživaju u zajedničkom vremenu, dok jedno drugom svakodnevno pokazuju nežnosti.

Njena rođena sestra Sita se sada oglasila za medije i otkrila svoj stav o njihovoj ljubavi.

foto: Printscreen

- Nemam neko konkretno mišljenje o njihovoj vezi. Takođe, nemam ništa lično protiv Janjuša, jednostavno smatram da njihova veza ne može biti stabilna. To je jedini problem. To među njima ne može funkcionisati. Možda i grešim, ali to je moje mišljenje. Pokazalo se kroz sve ovo vreme, kada su i bile neke svađe među njima, da njegovo ponašanje nije prihvatljivo, te da konstantno ulaze u probleme - rekla je Sita.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu