"DOŠAO I POKUPIO SVE STVARI" Aneli očajna, Janjuš se zakleo u porodicu da je završio s njom! A pred zoru OBRT (VIDEO)

Aneli Ahmić posvađala se Markom Janjuševićem Janjušem i romansa, koja je tek i krenula kao da se završava, a čitavu dramu je napravila sama Aneli.

- Dogovorili smo se da neće ići u kuću, nema on šta da radi u kući bez mene i da bežimo od ludaka - rekla je Aneli.

- Došao je tamo da se masira i predsednik mu govori: "Voliš li Maju?", a mene nije video, bila mu okrenuta glava - nastavila je Aneli u suzama.

- Okrene se i vidi mene tu i govori: "Bolesnice", a zna da me pogađaju te reči. Ja odem u kuću tamo i on dođe i pokupi tu stvari - rekla je Aneli.

- Ja kažem: "Hajde da razgovaramo", a on meni: "Beži", i u porodicu se kune da smo završili. Meni je to užasno i pogađa me - dodala je kroz plač.

- Dobro, ali pričale smo pre dva dana, ja sam ti rekla da prekineš sa dramom - rekla je Žana.

Ipak, Janjuš i Aneli su na kraju zajedno legli i zaspali zagrljeni.

kurir.rs/I. L.

