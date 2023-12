ANELI GREBE NA KAPIJU I MOLI DA JE PUSTE NAPOLJE! Legla u smeće i čeka da PRODUKCIJA REAGUJE, suza suzu stiže

Ljubavni par rijaliti programa "Zadruga 7 - Elita", Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš, nedavno su ozvaničili vezu, a sada je došlo do malih turbulencija u njihovom odnosu.

Naime, maneken Anđelo Ranković je sinoć ušao u rijaliti, a Janjuš je tada pobeseno na Aneli jer mu je ljubomorisala i pominjala Anđela Rankovića. Nakon sukoba, Aneli je u suzama završila na kapiji Bele Kuće.

- Meni je loše, ovo je otišlo predaleko, nisam više za ovo. On se naljutio na mene, stalno me vređa, ja ne mogu da ga slušam - vikala je Aneli.

- Daj ženo smiri se, šta ti je - govorio je Marko.

- Dosta mi je njega, ne mogu da ga slušam, hoću kod moje Nore, ja se svađam sa svima zbog njega - dodala je Aneli.

- Smiri se, lezi iskuliraj i to je to, i on hoće mirno da razgovara sa tobom - dodao je Marko.

- Neće, laže, on mene vređa, ja ne mogu to više, on i dalje voli Maju - govorila je Aneli.

Podsetimo, oni su se mirili i svađali, ali su govorili da su u prijateljskim odnosima, dok Aneli prva nije priznala emocije prema Janjušu. Nekoliko dana bili su u svađi, čemu je doprinela i njegova bivša ljubavnica Maja Marinković, međutim, nakon svega njih dvoje su rešili da više ne kriju svoja osećanja.

