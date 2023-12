ANELI NAPUSTILA ELITU! Nakon što se bacala u smeće, vrištala i pretila odlaskom, kontroverzna učesnica HITNO IZVEDENA NAPOLJE

Aktuelna rijaliti učesnica Aneli Ahmić otkrila je cimeru Marku Đedoviću da je posetila psihijatra.

Naime, Aneli je otkrila da joj razgovor sa psihijatrom nije pomogao i da mora ponovo da izađe iz rijalitija kako bi još jednom popričala sa njim.

- Navalila sam, pa mi ništa nije pomogao psihijatar. Rekao je će reći neke stvari, da će mi pomoći, da mi donesu terapiju, treba mi promeniti... Želim s njim sada da razgovaram - rekla je Ahmićeva, dok je Đedović pokušavao na sve načine da je urazumi.

Podsetimo, Janjuš i Aneli žestoko su se sukobili u rijalitiju, nakon čega je ona poželela da izađe sa imanja.

- Meni je loše, ovo je otišlo predaleko, nisam više za ovo. On se naljutio na mene, stalno me vređa, ja ne mogu da ga slušam - vikala je Aneli.

- Daj ženo smiri se, šta ti je - govorio je Marko.

- Dosta mi je njega, ne mogu da ga slušam, hoću kod moje Nore, ja se svađam sa svima zbog njega - dodala je Aneli.

- Smiri se, lezi iskuliraj i to je to, i on hoće mirno da razgovara sa tobom - dodao je Marko.

